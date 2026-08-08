Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor - Son Dakika
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Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

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YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na tepki göstererek, "Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba? 'Bu onun özel yaşamıdır' diyemem. Eğer siyasete girdiysen siyasetin koşulları var. Ona uygun davranacaksın. Özel hayatı için de, kamusal hayatı için de insanın kendine çeki düzen vermesini beklemek bizim hakkımız değil mi?" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanması ve sonrasında gündeme gelen uyuşturucu testi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Günaydın, uyuşturucu kullanımının bir siyasetçinin yalnızca özel yaşamıyla açıklanamayacağını savunarak, kamu görevi üstlenen kişilerin farklı bir sorumluluk taşıdığını söyledi.

Günaydın, "Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba?" ifadelerini kullandı.

"BU ONUN ÖZEL YAŞAMIDIR DİYEMEM"

Beşikçioğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Günaydın, siyasete giren kişilerin özel hayatlarında da görevlerinin gerektirdiği sorumluluğa uygun davranmaları gerektiğini savundu.

Günaydın, "Bu onun özel yaşamıdır diyemem. Eğer siyasete girdiysen siyasetin koşulları var. Hele bugünkü siyasetin koşulları var. Ona uygun davranacaksın. Özel hayatı için de, kamusal hayatı için de insanın kendine çeki düzen vermesini beklemek bizim hakkımız değil mi?" dedi.

ETİMESGUT BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu 30 Temmuz'da gözaltına alındı. Günaydın da operasyonun ardından yaptığı açıklamada, Ankara'ya yeni Cumhuriyet Başsavcısı atanmasından sonra Çankaya ve Etimesgut belediyelerine operasyon düzenlenmesine dikkat çekerek soruşturmanın zamanlamasını eleştirmişti.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Beşikçioğlu hakkında tutuklama kararı verildi. Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından Konya Kapalı Cezaevi'ne nakledildiği belirtildi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Beşikçioğlu'ndan kan, idrar ve saç örnekleri alındığına ilişkin bilgiler kamuoyuna yansıdı. İHA'ya dayandırılan haberlerde yapılan incelemeler sonucunda Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin esrar yönünden pozitif çıktığı belirtildi.

Gökhan Günaydın'ın son açıklamasında da bu gelişmeye doğrudan tepki göstererek uyuşturucu kullanımının kamu görevi yürüten bir siyasetçi açısından "özel hayat" kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunması dikkat çekti.

Günaydın, daha önce ise Beşikçioğlu'nun tutuklanmasına yönelik soruşturma sürecini ve operasyonun zamanlamasını eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Böylece Günaydın, soruşturmanın siyasi ve hukuki boyutuna yönelik eleştirisini sürdürürken, uyuşturucu kullanımına ilişkin ortaya çıkan sonucu da açık şekilde eleştirdi.

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Son Dakika Yeni Parti Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Adam ak makarna gibi kibirmiyir neyse soyluyor. pudra sekeri deyip kenara cekilmemis 6 8 Yanıtla
  • Bera Topal Bera Topal:
    Satısss hissediyorum ..adamı senin peşinden gittiğin sahıs ellerini kaldırarak kefilim diyordu...yürüyen parayım bebeğim : ) 11 1 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Oyuncudan, radyocudan, tiyatrocudan değil belediye başkanı muhtar bile olmaz. 11 1 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    MUSTİNİN KAFADA GÜZEL HEYKELLERE BAKA BAKA SALLIYOR 2 0 Yanıtla
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