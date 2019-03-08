Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö/pdy'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Güncelleme - Fetö/pdy'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

1 saat önce

Karabük merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Güncelleme - Fetö/pdy'ye Yönelik
Karabük merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına mensup oldukları ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Karabük merkezli Ankara ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, astsubay S.S. ile askeri okuldan ilişiği kesilen F.Ö. ve N.Y. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:09 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı Son Dakika! Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor

Volkswagen, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak Facebook 2 Yılda 15 Milyon Kullanıcı Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:55:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö/pdy'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]