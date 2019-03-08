Güncelleme - Fetö/pdy'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu
1 saat önce
Karabük merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Karabük
merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına mensup oldukları ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Karabük merkezli Ankara
ve Mardin
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, astsubay S.S. ile askeri okuldan ilişiği kesilen F.Ö. ve N.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:09 Kaynak: AA
Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı
Son Dakika! Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor
Volkswagen, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak
Facebook 2 Yılda 15 Milyon Kullanıcı Kaybetti