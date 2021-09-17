GÜNDEM / 17 Eylül 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na, Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak.

(Mersin/11.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenecek anma programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Derepazarı, Çayeli, Pazar ve Fındıklı ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Rize/10.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması ve TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katılacak, TOBB ve Visa'nın Ortaklaşa Kurduğu "Akıllı KOBİ Platformu" Tanıtım Toplantısı'na video konferansla iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00/İstanbul/14.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Ülkeleri Tarım Bakanları Toplantısı'na katılıyor.

(Floransa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2018-2020 dönemine ilişkin "hayat tabloları" istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 5. haftası, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük ve Altay-Göztepe maçlarıyla başlayacak.

(Malatya/İzmir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ampute Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

(Krakow/14.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybolda 2021 Kadınlar Balkan Kupası'nın ilk gününde, Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'nda, KV Drita-CSO Voluntari 2005, Ok Jedinstvo-Aris ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-KV Drita maçları yapılacak.

(Aydın/11.00/15.00/19.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu tek maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türk kıyılarının yeni muhafızları için seri üretim başladı

Süratli devriye botlarıyla düzensiz göçle mücadele, arama/kurtarma faaliyetleri, kaçakçılıkla mücadele, denizden emniyet/güvenlik operasyonları çevre denizlerde ve iç sularda etkin şekilde gerçekleştirilebilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"Kontrol botumuzun artık seri üretimine geçiyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için 122 bot üreteceğiz"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- TEKNOFEST liseli gençleri Milli Teknoloji Hamlesi'nde cesaretlendiriyor

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:

"Kendini genç hisseden ve Milli Teknoloji Hamlemiz kapsamında bu ülkenin tasarlayan, geliştiren, üreten gençleriyle, teknoloji coşkunlarıyla, teknoloji yıldızlarıyla birlikte olacağız. Sayının özellikle liseli kardeşlerimizde artıyor olması, 'Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'nde ben de varım' noktasında cesaretlendiriyor"

"Biz de kendi kapasitemizi geliştiriyoruz. İnşallah gelecek yıllarda yeni yarışma kategorileri oluşturacağız"

(İsmail Özdemir/Bursa)

3- Marmara Denizi'nde yeni tehlike "oksijen azlığı"

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel:

"Müsilaj gözle görülebilir derecede artık değil Marmara'da ancak bu sorunun bir yere gittiği anlamına gelmiyor. Çok ciddi bir oksijen azlığı problemi var. Özellikle bulunduğumuz ay içinde oksijen azlığı iyice artmış durumda"

"Marmara'da müsilaja neden olan fazla azot ve fosfor yüklerinin varlığının denizin içinde birikmiş olması sorunu hala devam ediyor. Bunun dolaylı bir sonucu olarak fazla biyolojik üretkenlik ve son yıllarda bunun bir sonucu olan oksijen azlığı durumu da giderek kötüleşerek devam ediyor"

(Çiğdem Münibe Alyanak/İstanbul)

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