GÜNDEM / 21 Temmuz 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından oluşturulan 46. Dönem Parlamentosu'nun ilk genel oturumu gerçekleştirilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

(Eindhoven/22.00) (Fotoğraflı)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 8 maç oynanacak.

3- UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda 4 maç yapılacak.

ÖZEL HABER

1- Demir yolu ağı, küresel tedarik zincirinde Türkiye'nin pozisyonunu güçlendiriyor

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

"Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin hedefi, AB aday ülke sıfatını da kullanarak ve AB'nin fonlarından da faydalanarak AB'ye olan demir yolu hatlarının modernizasyonu, hızlandırılması ve daha verimli hale getirilmesi olmalıdır. Demir yolu ağı hedefimiz, Çin ile olan rekabet gücümüzü de artırmamıza ve küresel tedarik zincirindeki yerimizi güçlendirmeye katkı sağlayacaktır"

" Gümrük Birliği'nin revizyonu ve güncellenmesi için resmi müzakerelerin başlaması ilişkilerin ilerlemesi açısından önem taşıyor. Bunun yanında Avrupa ekonomisinin hızlı değişimine ayak uydurmak açısından önemli bir fırsat sunuyor"

"Türkiye'nin, küresel değer zincirinin yeniden yapılanmasını kaçırmaması gerekiyor. Asya ülkeleri ile de ticari ilişkilerimizi geliştirmemiz ve bu bölgedeki ülkelerle de yeni STA'lar yapabilmemiz gerekiyor. AB'nin her geçen gün STA'larının sayısını artırdığını görüyoruz"

(Yunus Türk/İstanbul)

2- Kovid-19 testlerinde pozitiflik oranı son 10 günde yaklaşık 2 kat arttı

Son 10 günde 5-7 bin arasında seyreden vaka sayıları dün ilk kez 8 binin üzerine çıktı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Temmuz'da Kovid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,4'ü pozitif çıkarken, dün itibarıyla bu sayı 4,4'e yükseldi

Bu süreçte Kovid-19 kaynaklı vefatlar yüzde 24 arttı

(Aybüke İnal Kamacı/Ankara)

3- Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Tokyo'da da zirveyi hedefliyor:

"Hedefimiz ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu. Bunun için de çalıştım, emek verdim. Gönlüm rahat"

"Olimpiyatlara tüm ülkeler fiziksel ve kondisyon olarak hazır geliyor. Herkes iyi hazırlanıyor çünkü burası olimpiyat; sporun zirvesi, dünyadaki en büyük organizasyon. Mental açıdan fark yaratanların başarılı olduğunu düşünüyorum"

"Olimpiyatın kolay olacağını düşünmüyorum ama bu zorluğun üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

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