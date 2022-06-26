GÜNDEM / 26 Haziran 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 26 Haziran 2022

26.06.2022 08:57
GÜNDEM / 26 Haziran 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şabanözü ve Orta belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, Dodurga mitingi ve halkla buluşma programına katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şabanözü ve Orta belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, Dodurga mitingi ve halkla buluşma programına katılacak.

(Çankırı/11.30/12.30/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı"nda ve "Mesleki Eğitimi Destekleme İş Birliği Protokolü Töreni"nde yer alacak, SOBE Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını ziyaret edecek.

(Konya/14.00/15.30/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Camisi'nin temel atma törenine katılacak.

(Denizli/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- 19. Akdeniz Oyunları, Cezayir'de çeşitli branşlarda müsabakalarla sürecek.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan'la karşılaşacak.

Kadın Milli Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

Erkek Milli Voleybol Takımı, B Grubu'nda ilk maçında Cezayir ile karşılaşacak.

(Oran/22.00/23.00/20.00)

2- Modern Pentatlon 2022 Dünya Kupası Finali, karışık bayrak yarışıyla tamamlanacak.

(Ankara/08.30) (Fotoğraflı)

3- At yarışlarında 96. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

(İstanbul/17.15) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Şabanözü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 26 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 26 Haziran 2022 - Son Dakika
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