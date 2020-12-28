GÜNDEM / 28 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 28 Aralık 2020

28.12.2020 08:59
GÜNDEM / 28 Aralık 2020, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Açılış Programı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/14.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2020 yılına ilişkin bitkisel üretim ile 2019 küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Küresel Umut Festivali'nin ilk ayağı "2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı"na katılacak.

- Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya gelecek, daha sonra iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 15. hafta, İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği- Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/Ankara/16.00/İstanbul/Antalya/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 16. haftası, Bursaspor- Eskişehirspor maçıyla sona erecek.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasından ertelenen Arhavi Voleybol-Ziraat Bankkart maçı yapılacak.

(Artvin/13.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasından tek maç oynanacak.

ÖZEL HABER

1- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Beni boğan bir canavarla mücadele ettim"

Burdur Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ali Boyacı:

"Nefesimi kesen, nefes almama engel olan, beni boğan bir canavarla mücadele ettim"

"Aşıya güven duyulmalı. Ben tedaviyle iyileştim ama salgının bitmesi için aşıdan başka bir çözüm yok"

Boyacı'nın eşi Anestezi Uzmanı Doktor Başak Boyacı:

"Eşimin de hastalığa yakalanmasıyla geçirdiğimiz bir ay kabusa dönüştü. Aşıya karşı olanlar, yoğun bakımdaki hastaları 10 dakika görse fikirleri değişir"

(Bilal Altıok/Burdur)

2- Türk savunma sanayisi 2020'yi başarılarla doldurdu

Güvenlik güçlerinin kullanımına geçen yıl bir dizi yeni ürün sunuldu, projelerde önemli mesafeler alındı, yeni projeler başladı

Defense News Top 100'deki Türk şirketi sayısı 7'ye yükseldi

ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli sonda roketi, uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu

Türkiye'nin ilk turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'in seri üretim ilk partisi ve ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, TUSAŞ'a teslim edildi

P-72 Deniz Karakol Uçağı, Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi, silahlı drone sistemi Songar, yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç'ın aralarında bulunduğu bir dizi ürün ilk kez envantere girdi

İlk milli ve yerli hava savunma füze sistemi Hisar-A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı, hava savunma ürün ailesinin yeni üyesi Sungur, başarılı atışlı testleri sonrası envantere girmeye hazır hale getirildi

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Uzmanlardan yeni "borsa mağdurları" olmasın uyarısı

Borsa İstanbul'da yüksek getiri arayışı içindeki yatırımcılar, çoğunlukla 2020 yılında aradıklarını bulsa da sert fiyat hareketleriyle oluşan mağduriyet haberleri de yıl sonuna doğru artmaya başladı

Uzmanlar sosyal medyanın, hisse senedi fiyatlarını manipüle ederek bireysel yatırımcıların portföylerine göz diken dolandırıcılarla dolu olduğuna dikkati çekiyor

A1 Capital Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal:

"Hiçbir sorumlulukları olmayan sözde küçük yatırımcı dostu olan hesapları, Twitter, Facebook, Telegram ve hatta Tiktok'ta bile görüyoruz"

"Sosyal medyada kendilerini, yine kendi oluşturdukları sahte hesaplarla 'üstad' olarak konumlandıran birçok sözüm ona uzman ve dolandırıcı bulunuyor"

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz:

"Kısa yoldan zengin olma hayali, özellikle yeni ve küçük yatırımcıları hayatları boyu yüzünü görmedikleri insanların kurdukları Whatsapp gruplarına bir de para ödeyerek abone olma noktasına sürüklüyor"

(Bekir Gürdamar-Furkan Gençoğlu/İstanbul)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 28 Aralık 2020 - Son Dakika


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