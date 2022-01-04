GÜNDEM / 4 Ocak 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021 Maden İhracatı Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2021 Yılı Değerlendirmesi" programına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verileri ile aralık ayına ilişkin reel efektif döviz kuru endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 5 Ocak Çarşamba günü Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesinin basın toplantısı Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılacak.

(Doha/18.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in maçları başlayacak; Darüşşafaka, turun ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Burgos/22.30)

3- ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile İspanya'nın Lointek Gernika takımı arasında Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçı yapılacak.

(Mersin/18.00)(Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasından ertelenen Görele Belediyespor-Antalya Anadoluspor, Kastamonu Belediyespor- Anadolu Üniversitesi maçları yapılacak.

(Giresun/16.00/Kastamonu/17.00)

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