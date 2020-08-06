GÜNDEM / 6 Ağustos 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta ziyareti kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile bir araya gelecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Beyrut)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda tüm il ve ilçelerde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, genel ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirilecek.(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 4 karşılaşma yapılacak.

2- Süper Lig takımlarının transfer çalışmaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- MEB'den üniversite tercihi yapacak adaylara "tercih danışmanlığı" desteği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Tercih danışmanlığı birimleri, okullarda ve rehberlik araştırma merkezlerinde, rehberlik öğretmenleri tarafından EBA üzerinden hizmet verecek"

"Amacımız, bu süreçte ülkemizde rehberliğe ihtiyaç duyan her öğrenci ve veliye ulaşarak gelecekleri konusunda bilinçli tercih yapmalarını sağlamak"

"Yürütülen çalışmalar ve sürece ilişkin tüm önlemler kontrolümüz altında. Öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla tercih danışmanlığı birimlerimize başvurabilecekler"

(Yıldız Aktaş/Ankara)

2- İtfaiyenin "alev avcısı" kızları yangına müdahaleye hazırlanıyor

Eskişehir'de itfaiyeci olmak için staj yapan Kısmet Boran, Melisa Yavuz ve Muhibe Baytaroğlu, gerçekleştirilen tatbikatlarla yangınlara müdahale için hazırlanırken, kadınların da bu meslekte söz sahibi olabileceğini gösteriyor

Stajyer itfaiyeci Kısmet Boran:

"Bu meslek tamamen güce dayalı olsa da kadınların üstesinden gelemeyeceği bir iş yoktur"

Stajyerlerden Melisa Yavuz:

"Yakınlarım beni sürekli destekliyor. İyi bir itfaiyeci olmak istiyorum"

(Deniz Açık/Eskişehir)

3- Uzmanından dijital alana meraklı öğrenciler için öneriler

İstanbul Medipol Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu:

"Bilişim tıpkı kağıt-kalem gibi gerekli. Bu anlamda bilişim okuryazarlığı toplumun her kesimi için gerekli"

"Profesyonel olarak bilişim alanına yönelecek öğrencilere tavsiyelerim, bilgisayar çalışma mantığını anlayabilecekleri kodlama konusuna yönelmeleri olur"

"Bundan sonra öğrencilerimizin internet kaynaklarını kullanarak kendi kendilerine öğrenmeyi becermeleri gerekecektir"

"Öğrencilerimizin, yurt içi ve dışı üniversitelerin online derslerini izlemelerini tavsiye ederim"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

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