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GÜNDEM / 22 Kasım 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 22 Kasım 2021

22.11.2021 08:14
GÜNDEM / 22 Kasım 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenecek "Milli Siber Güvenlik Zirvesi Açılış Töreni"nde konuşacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlıkları arasında imzalanacak "Hükümlülerin Rehabilitasyonu Amacıyla Orman Faaliyetlerinde Çalıştırılmalarına Dair İşbirliği Protokolü" törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı"na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncıları Derneğinin düzenlediği "Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medyanın Geleceği Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Ali İhsan Yavuz, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılacak.

(Antalya/ 09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi, kasım ayı tüketici güven endeksi ve temmuz-eylül dönemi iş gücü girdi endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesi, Trabzonspor- Gaziantep FK ve Yukatel Kayserispor-Göztepe maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/Kayseri/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta, Eyüpspor-Yılport Samsunspor maçıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor- Halkbank arasında oynanacak maçla tamamlanacak.

(Bursa/15.00) (Fotoğraflı)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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