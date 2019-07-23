"Güne aşık" tarlaları görenleri etkiliyor

Afyonkarahisar ile Kütahya arasındaki geniş alana ekilen, halk arasında "güne aşık" olarak adlandırılan ayçiçekleri, sarının değişik tonlarıyla görenleri cezbediyor.Son dönemlerde Afyonkarahisar'da ekimi yaygınlaşan ayçiçeği, bölgede temmuz ortalarında çiçeklenmeye başladı.Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Anıtkaya köyünde sağlı sollu geniş alana yayılan ayçiçeği tarlaları, sarının değişik tonlarıyla, başta yoldan geçen tatilciler olmak üzere görenlerin ilgisini çekiyor.Açık hava stüdyosunu aratmayan tarlaların yanında duran tatilciler, "güne aşık" tarlalarını fotoğraflamadan buradan ayrılmıyor."Bu atmosferden çok mutlu oluyoruz"Anıtkaya Köyü Muhtarı Metiner İdis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 25 bin hektarda ayçiçeği ekildiğini ve bu rakamın her geçen yıl arttığını söyledi.Temmuz ortalarında açan ayçiçekleri nedeniyle köylerinin "cennet vadisi" olarak adlandırıldığını ifade eden İdis, şöyle konuştu:"Yaz aylarında olduğumuz için başta İstanbul, Antalya, İzmir'e giden tatilcilerimiz olmak üzere çok sayıda vatandaş bu görsel şölenden etkileniyor. Bu etkileyici manzara karşısında sürücüler, aileleriyle öz çekim yapıyor, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Köy halkı olarak biz de bu atmosferden çok mutlu oluyoruz."Kocaeli'nden Antalya'ya tatile giden Muhammet Buruş da Afyonkarahisar'dan geçerken tarlalardaki manzaradan ailece çok etkilendiklerini dile getirdi.Ayçiçeği tarlalarında fotoğraf çektirmek için durduklarını anlatan Buruş, "Tarlalar çocuklarımın çok dikkatini çekti. Ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu görsel şölen çok güzel. Burada renk cümbüşü var." dedi."Üreticiler memnun"İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da kentte geçen yıl 80 bin dekar olan ayçiçeği ekim alanının bu sene 100 bin dekara yükseldiğini vurguladı.Tarım ve Orman Bakanlığının ayçiçeği üreticilerine büyük destek verdiğini belirten Acar, şunları kaydetti:"Son dönemlerde Afyonkarahisar'daki çiftçiler, ayçiçeği ekimine büyük ilgi gösteriyor. Bölgemizde de dekar başına 250 kilogram ürün elde ediliyor. Emirdağ ilçemiz özellikle yağlık ayçiçeği tohumuyla ön plana çıkıyor. Hatta bu yıl içinde 36 bin dekarda tohumluk üretimi yapılıyor. Tohumluk üretiminde Emirdağ, Türkiye'de ilçe bazında ilk sırada. Üreticilerimiz de tohumluk ayçiçeği üretiminin gelirinden oldukça memnun."Temmuzda Afyonkarahisar'daki tarlaların sarıya büründüğünü anlatan Acar, "Yoldan geçen vatandaşlarımızın bu görsel atmosfer karşısında durup fotoğraf çektirdiklerine bizler de zaman zaman şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.