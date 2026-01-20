Güney Afrika'da Trafik Kazası: 14 Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Güney Afrika'da Trafik Kazası: 14 Öğrenci Hayatını Kaybetti

20.01.2026 07:38
Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde bir okul servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 14 öğrenci öldü.

Güney Afrika, facia gibi bir trafik kazasına sahne oldu. İlkokul ve lise öğrencilerini taşıyan bir servis minibüsü, kamyon ile çarpıştı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Yerel basında yer alan haberlere göre; kaza 07: 00 sıralarında, Johannesburg'un güneybatısında bulunan Vanderbijlpark kentinde meydana geldi. Bir özel okula öğrenci götüren servis aracı, önündeki diğer taşıtları sollamaya çalışırken karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Okul servisi kamyonla kafa kafaya çarpıştı! 14 öğrenci hayatını kaybetti

11 ÖĞRENCİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, 11 öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer 3 öğrencinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralı 3 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Polis 2 sürücünün de kazadan yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Okul servisi kamyonla kafa kafaya çarpıştı! 14 öğrenci hayatını kaybetti

DEVLET BAŞKANINDAN MESAJ VAR

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, ölen öğrencilerin ailelerine ve arkadaşlarına gerekli psiko-sosyal desteğin sağlanacağını açıkladı. Benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirten Ramaphosa, "Çocuklarımız ulusumuzun en değerli varlıklarıdır. Trafik kurallarına uyulmasından, öğrenci taşımacılığı yapan servislerin niteliğine kadar her alanda çocuklarımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" açıklamasında bulundu.

Güney Afrika Temel Eğitim Bakanı Siviwe Gwarube ise okul taşımacılığında yaşanan kazaların birçoğunun sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, öğrenci servislerine yönelik araç muayenesi ve denetimleri sıkılaştırma talimatı verdi.

Kaynak: İHA

