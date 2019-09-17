Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de muhalefet milletvekilleri saçlarını kazıtarak hükümeti protesto ediyor
BBC
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Güney Kore'de muhalefet milletvekilleri saçlarını kazıtarak hükümeti protesto ediyor

1 saat önce

Güney Kore'de ana muhalefetteki Özgür Kore Partisi'nin lideri Hwang Kyo-ahn, ailesi yolsuzlukla suçlanan bir siyasetçinin geçen hafta Adalet Bakanı olarak atamasını protesto için, başkanlık sarayının önünde saçlarını kazıttı.

Güney Kore'de muhalefet milletvekilleri saçlarını kazıtarak hükümeti protesto ediyor, System.String[]

Güney Kore'de ana muhalefetteki Özgür Kore Partisi'nin lideri Hwang Kyo-ahn, ailesi yolsuzlukla suçlanan bir siyasetçinin geçen hafta Adalet Bakanı olarak atamasını protesto için, başkanlık sarayının önünde saçlarını kazıttı.

Geçen hafta aynı partiden iki kadın milletvekili de karara tepki olarak saçlarını sıfıra vurdurtmuştu.

Tepkilerin odağındaki yeni Maliye Bakanı Cho Kuk, cumhurbaşkanının eski danışmanı ve emekli bir hukuk profesörü.

Ancak Bakan'ın eşi hakkında kızının üniversiteye girmesi ve burs alabilmesi için evrakta sahtecilik yaptığı suçlamasıyla dava açılmış durumda.

Skandalın ortaya çıkması, diğer üniversite öğrencileri arasında büyük öfke yaratmıştı.

Bakan'ın bir akrabası hakkında da yolsuzluk soruşturması yürütülüyor.

Cho, geçen hafta parlamentoda ataması onaylanırken "kızına sağlanan ayrıcalıklar yüzünden genç nesilden" özür dilemiş ve adalet sisteminde reform vaadinde bulunmuştu.





Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ise ortada kanıtlanmış yasa dışı bir şeyin olmadığını öne sürerek "Sırf bazı iddialar yüzünden atamayı yapmamasının kötü bir emsal oluşturacağını" söylemişti.

Ancak Maliye Bakanı'nın öğretim görevlisi olan karısı hakkındaki dava, son birkaç yıldır yolsuzluk skandallarıyla sarsılan ülkede sınıfsal ayrıcalıklar konusundaki hassasiyeti artırdı.

Bir önceki hükümet yolsuzluk iddiaları sonrası devrilmişti. Eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, rüşvet ve görevini suistimalden hapiste. Park, geçen yıl 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Saç kazıtma geleneği

Güney Kore'de protesto için saç kazıtmak çok eskilere dayanan bir gelenek.

Konfüçyüs öğretisine dayanan gelenek, tarihsel olarak bir davaya bağlılığı simgeliyor.

Güney Kore'de, 1960-70'lerdeki askeri diktatörlük döneminde birçok muhalif direnişlerinin simgesi olarak saçlarını kazıtmıştı.





Sonraki yıllarda pek çok aktivist ve siyasetçi, saç kazıtmayı tepkilerini gösterme aracı olarak kullanmaya devam etti.

Geçen yıl düzenlenen bir yürüyüşte tuvalet ve soyunma kabinlerine gizli kameralar konulmasını protesto eden kadınlar topluca saçlarını kestirmişti.

Bu eylemden iki yıl önce de 900 Güney Koreli ABD'nin füzesavar sistemini protesto için saçlarını kazıtmıştı.

2007'de Icheon kentinin yüzlerce sakini bir fabrika inşası planlarını aynı yöntemle protesto etmişti.

Ana muhalefet lideri Hwang, saç kazıtma protestosunu, Mavi Ev olarak bilinen başkanlık sarayının önünde Pazartesi akşamı halk ve medyanın önünde yaptı. Hwang, "Kriminal" dediği yeni bakanın görevden alınmasını istedi.

Hwang'ın protestosu sosyal medyada büyük yankı buldu. Protesto, Güney Kore'nin en büyük arama motoru Naver'de en çok aranan 10 başlıktan biri oldu.

Sosyal medyadaki bazı yorumlarda Hwang, İngiliz aktör Gary Oldman'a benzetildi.

Güney Kore, Kore, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:39 
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