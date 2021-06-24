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Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in: "Aşı diplomasisi Pyongyang ile müzakereleri hızlandırabilir" - Son Dakika

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in: "Aşı diplomasisi Pyongyang ile müzakereleri hızlandırabilir"

24.06.2021 15:47
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in:

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u çok dürüst, hevesli, güçlü ve kararlı biri olarak tanımlayarak "Aşı diplomasisi Pyongyang ile müzakereleri hızlandırabilir.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u çok dürüst, hevesli, güçlü ve kararlı biri olarak tanımlayarak "Aşı diplomasisi Pyongyang ile müzakereleri hızlandırabilir." dedi.

NK News'ün haberine göre, Moon Jae-in TIME dergisine verdiği röportajda, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırma ve yaptırımların hafifletilmesi kapsamında nükleer silahlar ve kıtalararası balistik füzeleriyle ilgili müzakerelere katılmaya ikna edilebileceğini belirtti.

Moon Jae-in aşı diplomasisi yoluyla da Kuzey Kore ile müzakerelerin hızlandırılabileceğini vurgulayarak Kuzey Kore lideri için "Kim Jong Un çok dürüst, hevesli, güçlü ve kararlı biri." ifadelerini kullandı.

Kendisinin ve Kim'in zirvelerde "karşılıklı güven" geliştirdiğini söyleyen Moon, "Kim'in çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak istediğinin ve onların nükleer silahların yükünü taşımalarını istemediğinin" de altını çizdi.

Başkanlık dönemi gelecek yılın başlarında sona erecek Moon, "Fazla zamanım olmadığını biliyorum. Şu anda sahip olduğumuz barış çok kırılgan, her an sallanabilir." ifadelerine yer verdi.

Moon dış ilişkiler konusunda ise ABD Başkanı Joe Biden'ı Koreler arası iş birliğini desteklediği için övdü ve Amerika'nın dönüşü olarak nitelendirerek memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Çin konusuna da değinen Moon, Pekin'in Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarını onayladığını, Güney Kore ve Çin'in nükleer silahlardan arındırma konusunda aynı tarafta olduğunu söyledi.

Kuzey Kore ABD ile nükleer müzakereleri sürdürmeyeceklerini açıklamıştı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Son Gwon ise dün resmi haber ajansı KCNA'ya yaptığı açıklamada, "Müzakereler bir yana, ABD ile herhangi bir temas kurma olasılığını dahi düşünmüyoruz. Bu, bizi bir yere götürmüyor, yalnızca kıymetli zamanımızı alıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong da 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, müzakere beklentisinin ABD'yi hayal kırıklığına uğratacağını belirtmişti.

Kim, "Bir Kore atasözü der ki bir rüyayı görmek değil, yorumlamak önemlidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Büyükelçi Ri, Kim'in açıklamasıyla "ABD'nin aceleci yargı, varsayım ve beklentilerini boşa çıkardığını" vurgulamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen hafta, ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin kongresinde yetkililere ABD tarafıyla "hem diyalog hem de karşılaşmaya" hazır olunması çağrısında bulunmuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Jong-un'un ifadelerini ABD ile müzakereler açısından "ilginç sinyal" olarak değerlendirmişti.

Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim de Pyongyang yönetiminin nükleer programı ve durdurulan görüşmeler hakkında Güney Koreli ve Japon yetkililerle görüşmesinin ardından ABD'nin müzakere tekliflerine yakında Kuzey tarafından olumlu bir cevap almayı umduğunu söylemişti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve, beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

Moon Jae-in, Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in: 'Aşı diplomasisi Pyongyang ile müzakereleri hızlandırabilir' - Son Dakika


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