Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: "Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması ortak hedef" - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: "Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması ortak hedef"

21.05.2022 15:41
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: "Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması ortak hedef"

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ABD ile ortak hedeflerinin, "Kuzey Kore'nin tam olarak nükleerden arındırılması" olduğunu söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ABD ile ortak hedeflerinin, "Kuzey Kore'nin tam olarak nükleerden arındırılması" olduğunu söyledi.

Yoon, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, zirvenin iki ülkeye "dostluk ve güveni inşa edebilmesi" fırsatı verdiğini belirterek, "Güney Kore ve ABD ittifakını, küresel kapsamlı stratejik ittifaka dönüştürme hedefini paylaşıyoruz." dedi.

Yoon, zirvede "Kuzey Kore" konulu senaryolar kapsamında çeşitli tatbikatların düzenlenmesi ihtiyacına dikkatin çekildiğini vurguladı.

"ABD'nin genişletilmiş caydırıcılığının, geleneksel şemsiyenin ötesine geçebileceğini" aktaran Yoon, "Kuzey Kore'nin tam olarak nükleerden arındırılması ortak hedef. Güvenlikten taviz yok. Bu ortak inanç doğrultusunda Kuzey Kore'ye karşı güçlü caydırıcılık her şeyden önemli." ifadelerini kullandı.

Yoon, diyalog kapısının da açık olduğunu anımsatarak, "Kuzey Kore önemli ölçüde nükleer silahlardan arınmaya başlarsa; ekonomisini ve halkının yaşam kalitesini iyileştirmek için cesur bir plan hazırlayacaklarını" belirtti.

Komşu ülkede ortaya çıkan Kovid-19 vakalarına karşı mücadeleye destek olmayı planladıklarını ifade eden Yoon, siyasi ve askeri perspektiften ayrı olarak insani perspektifle yardım sağlamayı istediklerini söyledi.

Yoon, ABD'nin hafta içinde duyurmayı planladığı Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ne (IPEF) ülkesinin katılmayı planladığını hatırlatarak, "hukuka dayalı Hint-Pasifik inşasında ülkelerimiz birlikte çalışacak." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisi Güney Kore'den başladı! ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisi Güney Kore'den başladı!
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: 'Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması ortak hedef' - Son Dakika


Son Dakika
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
15:35 İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'yu verilerle yalanladı: 672 bin Suriyeli İstanbulkart kullanıyor
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
14:59 İzmir'de at eti alarmı! 3 bin 660 kilo çürümeye yüz tutmuş at eti ele geçirildi
14:57 Madonna'ya Instagram'da canlı yayın yasağı geldi! Ünlü şarkıcı küplere bindi
14:33 Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu? Yüzde 62'nin cevabı aynı: İktidar! AK Parti ve MHP seçmeninin yarısına göre ise sorumlu dış güçler!
14:22 Dursun Özbek seçilirse Okan Buruk ya da Nuri Şahin'le çalışmaya karar verdi
14:13 Suriye Dışişleri Bakanlığı "1 milyon Suriyelinin geri gönderilmesine" karşı çıktı: Kesinlikle reddediyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 15:45:25. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: "Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması ortak hedef" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement