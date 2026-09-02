Bakımevinde iğrenç istismar! Engelli kadınlara kabusu yaşattı - Son Dakika
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Bakımevinde iğrenç istismar! Engelli kadınlara kabusu yaşattı

Bakımevinde iğrenç istismar! Engelli kadınlara kabusu yaşattı
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Güney Kore'de engelli bireylerin kaldığı bakımevinin eski müdürü, üç kadın sakine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir mağdurun şikayetiyle başlayan soruşturmanın ardından yapılan kapsamlı değerlendirmede, tesiste daha önce kalanlar da dahil 20 kadın sakinin cinsel istismara maruz kalmış olabileceği ortaya çıktı. Olay sonrası ülke genelindeki 1.507 engelli bakım tesisi incelemeye alındı.

Güney Kore'de engelli bireylerin kaldığı bir bakımevinde ortaya çıkan cinsel istismar vakası yargıya taşındı. Tesisin eski müdürü Kim, üç sakine yönelik eylemleri nedeniyle 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

BİR KADININ ŞİKAYETİYLE SORUŞTURMA BAŞLADI

Olay, Seul'ün batısındaki Incheon şehrinde bulunan Saekdongwon isimli engelli bakım tesisinde yaşandı. Polis soruşturması, ağır zihinsel engelli bir kadın sakinin geçen yıl şubat ayında şikayette bulunmasının ardından başladı. Yürütülen soruşturmada tesisin eski müdürü Kim'in üç sakine cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Yargılama sonucunda mahkeme, eski müdür hakkında 15 yıl hapis cezasına hükmetti.

Bakımevinde iğrenç istismar! Engelli kadınlara kabusu yaşattı

20 KADININ İSTİSMARA UĞRAMIŞ OLABİLECEĞİ BELİRLENDİ

Soruşturmanın ardından olayın boyutlarının belirlenebilmesi için daha kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Ganghwa İlçesi tarafından görevlendirilen değerlendirmede, tesiste halen yaşayan ve daha önce burada kalmış kadınlar incelendi. Çalışma sonucunda toplam 20 kadın sakinin cinsel istismara maruz kalmış olabileceği ortaya konuldu. 

Bakımevinde iğrenç istismar! Engelli kadınlara kabusu yaşattı

1.507 ENGELLİ BAKIM TESİSİ İNCELEMEYE ALINDI

Saekdongwon'da ortaya çıkan olayın ardından hükümet, incelemeyi ülke geneline genişletti. Güney Kore genelindeki 1.507 engelli bakım tesisi mercek altına alındı. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda bu tesislerde 33 şüpheli istismar vakasının tespit edildiği bildirildi. Yaşananların ardından taciz vakasının yaşandığı tesis hakkında da karar verildi. BBC'de yer alan habere göre, işletme kapatıldı ve lisansı iptal edildi. 

Güney Kore, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güney Kore Bakımevinde iğrenç istismar! Engelli kadınlara kabusu yaşattı - Son Dakika

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