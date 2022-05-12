Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı Toplantısı Belgrad'da başladı - Son Dakika
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Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı Toplantısı Belgrad'da başladı

12.05.2022 20:06

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) 17. Genel Kurulu Toplantısı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı.

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) 17. Genel Kurulu Toplantısı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı.

Genel kurulda Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, NALAS'ın I. Başkan Vekili seçildi ve bugünkü oturumun başkanlığını da üstlendi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) adına seçildiğini belirterek, "Görevimiz gereği toplantıyı Türkiye adına ben yönettim. NALAS yerel yönetimlerin kapasite geliştirmesi uluslararası standartları sağlaması ve yerel yönetimlerin sorunlarının yerel kalkınma hedeflerine uygun yönetilmesi noktasında ülkeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı fırsatları sunan önemli bir birlik." dedi.

Türkiye'nin yerel yönetim, nüfus ve ekonomik birikim olarak birlik içerisinde temsil edilen en büyük ülkelerden birisi olduğunu ifade ederek, "Bu anlamda birlikteki temsilimiz ve etkimiz bölge yönetimleri ve halkları için de bizler için de kıymet arz etmektedir." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da NALAS aracılığıyla farklı ülkelerin kendi tecrübelerini paylaştığına işaret ederek, "Türkiye'de örneğin belediyeler ürettiği yenilenebilir enerji kaynağını 10 yıllık 13,3 dolardan kilovatsaat başına alıyor. Herkes bu bilgiye çok şaşırdı çünkü bu birçok Batı Balkan ve Avrupa ülkesinde olmayan bir özellik." ifadelerini kullandı.

Gürkan, Türkiye'nin Batı Balkanlar ile güçlü ticari ilişkilere sahip olduğunu aktararak, MBB olarak Batı Balkanlar'daki paylaşımlarını devam ettireceklerini kaydetti.

NALAS, 9 bin yerel yönetimi temsil ediyor

Merkezi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan NALAS, bölgedeki yerel yönetimlerin kapasitelerinin artırılması için katkıda bulunarak, Güneydoğu Avrupa'daki 12 ülkeden 16 yerel yönetim birliği ve bunların temsil ettiği yaklaşık 80 milyonluk nüfus ve 9 bin yerel yönetimi temsil ediyor. 2008'den beri NALAS'ın tam üyesi olan MBB, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çalışma gruplarında ve projelerde aktif yer alıyor.

Genel kurul yarın sona erecek

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı Toplantısı Belgrad'da başladı
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı Toplantısı Belgrad'da başladı
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı Toplantısı Belgrad'da başladı
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı Toplantısı Belgrad'da başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı Toplantısı Belgrad'da başladı - Son Dakika


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