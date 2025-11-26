Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı
26.11.2025 15:20  Güncelleme: 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı
Haber Videosu

Güngören'de 2 lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Güngören'de iki lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 24 Kasım'da saat 15.00 sıralarında Tozkoparan Mahallesi'ndeki Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, 9. sınıf öğrencisi Yağız U. ile aynı sınıf seviyesinde öğrenim gören bir öğrenci, daha önce okul içinde yaşadıkları tartışmanın ardından okul çıkışında yeniden karşı karşıya geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, BIÇAK ÇIKTI

İki öğrenci arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen öğrenci, Yağız U.'ya bıçakla saldırarak kolundan yaraladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan Yağız U. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri okul önünde inceleme yaptı ve olay hakkında tutanak tuttu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öğrencilerin okul önünde kavga ettiği ve Yağız U.'nun bıçaklandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman Korkmaz Osman Korkmaz:
    Ölseler iyimiş aslımda .. KİMSEYE ZARAR VERMEZLERDİ BİR DAHAAA .. Neyse bir dahaki sefere işallah :)) 2 3 Yanıtla
  • 123456789 123456789:
    ülke teksas'a döndü büyüğünden küçüğüne ne hallere geldik 3 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    okullar bunlar gibi mafyaya ozenen cocuklarla dolu, cocuk adam olduruyo devlet cocuk diyor. cocugum olsa okula gondermem basina is gelecek diye internette hersey var acsin baksin 1 1 Yanıtla
  • Muhammet Çağran Muhammet Çağran:
    Daha önce tartıştıkları konu bıçaklayanın yağızdan haraç istemesi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyla şaşırtıyor Namibyalı Adolf Hitler yeniden seçilmeye hazırlanıyor Adıyla şaşırtıyor! Namibyalı Adolf Hitler yeniden seçilmeye hazırlanıyor
Akıllara durgunluk veren kaza Görenler dönüp bir daha baktı Akıllara durgunluk veren kaza! Görenler dönüp bir daha baktı
Kapıyı fark etmedi, kafasıyla camı kırdı Kapıyı fark etmedi, kafasıyla camı kırdı
Malatya’da kayıp yaşlı kadın ölü bulundu Malatya'da kayıp yaşlı kadın ölü bulundu
Trump’tan Şükran Günü geleneği: 2 hindiyi affetti Trump'tan Şükran Günü geleneği: 2 hindiyi affetti
Kız kardeşe akılalmaz şaka Görüntüler infial yarattı Kız kardeşe akılalmaz şaka! Görüntüler infial yarattı
Tek başına bir takım Dusan Tadic neler yaptı neler Tek başına bir takım! Dusan Tadic neler yaptı neler
Tanju Özcan’ın yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı Tanju Özcan'ın yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

17:02
Dünya devinin takım otobüsüne saldırı: Pusuya düşürdüler
Dünya devinin takım otobüsüne saldırı: Pusuya düşürdüler
17:02
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunuluyor
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
16:55
2025’in son MGK’sı başladı
2025'in son MGK'sı başladı
16:46
Real Madrid’de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var
Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var
16:35
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak
16:21
Devrek’te bir rezil görüntü daha Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor
Devrek'te bir rezil görüntü daha! Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor
15:56
MHP ve BBP arasında “İmralı“ krizi
MHP ve BBP arasında "İmralı" krizi
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2025 18:24:31. #7.13#
SON DAKİKA: Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.