Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı

İstanbul Güngören'de iki lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, 24 Kasım'da saat 15.00 sıralarında Tozkoparan Mahallesi'ndeki Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, 9. sınıf öğrencisi Yağız U. ile aynı sınıf seviyesinde öğrenim gören bir öğrenci, daha önce okul içinde yaşadıkları tartışmanın ardından okul çıkışında yeniden karşı karşıya geldi.
İki öğrenci arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen öğrenci, Yağız U.'ya bıçakla saldırarak kolundan yaraladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan Yağız U. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri okul önünde inceleme yaptı ve olay hakkında tutanak tuttu.
Öğrencilerin okul önünde kavga ettiği ve Yağız U.'nun bıçaklandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
