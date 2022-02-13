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Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DEKİ YANGIN; 3 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DEKİ YANGIN; 3 KİŞİ TUTUKLANDI

13.02.2022 01:19
Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DEKİ YANGIN; 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Edinilen son dakika haberine göre GÜNGÖREN'DE 5 işçinin öldüğü, 6 işçinin de yaralandığı yangınla ilgili 6 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

GÜNGÖREN'DE 5 işçinin öldüğü, 6 işçinin de yaralandığı yangınla ilgili 6 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Eyüp B., Koray A. ve Yusuf S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güngören Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangında 5 işçi ölmüş, 6 işçi ise yaralanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yangının ardından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında işyeri yetkililerinden 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle 4 kişi nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Eyüp B., Koray A. ve Yusuf S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.D., A.D. ve A.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


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Bakırköy Adliyesi, işçi, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DEKİ YANGIN; 3 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DEKİ YANGIN; 3 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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