2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi
Yaşam

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi
06.01.2026 11:55
Geçtiğimiz günlerde 2 metreye yakın kar yağan Kastamonu'da isale hattında 4 Ocak tarihinde meydana gelen ve onarılan arıza sebebiyle hala şehrin birçok mahallesine su verilemedi. Vatandaşlar, yaklaşık 2,5 gündür susuz olduklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

Karaçomak Barajı'ndan Kastamonu il merkezine içme suyu sağlayan isale hattında 4 Ocak sat 01.00 sıralarında arıza meydana geldi. Yaşanan arıza sebebiyle 4 Ocak'ta şehirdeki sular kesilirken, Kastamonu Belediye ekipleri 5 metre toprak altındaki isale hattını onarmak için çalışma başlattı.

SU VERİLMEYE BAŞLANDIĞI DUYURULDU AMA...

Ekipler tarafından yürütülen çalışmanın ardından, dün sabah saatlerinde belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, şehre su verilmeye başlandığı belirtilerek, "Karaçomak Barajı İsale Hattındaki arızanın giderilmesinden itibaren planlı şekilde hatta yeniden su verilmiştir. Ancak arıza sürecinde ana isale hattının tamamen boşalmış olması ve Karaçomak Barajı'ndaki su seviyesinin düşük seyretmesi nedeniyle, suyun şehrimizin bazı bölgelerine ulaşması gecikmeli olarak gerçekleşmektedir. Ana isale hattında an itibariyle herhangi bir arıza bulunmamakla birlikte hatların ve su depolarının yeniden dolmasıyla şehrimizin tüm bölgelerine içme suyu kademeli olarak ulaşacaktır" denildi.

Günlerdir suların kesik olduğu ilde marketlerde içme suları tükendi

ARIZANIN GİDERİLMESİNE RAĞMEN SULAR AKMADI

Belediyenin arızanın giderildiğini duyurmasının ardından bir gün geçmesine rağmen şehrin birçok mahallelerindeki evlere su verilemedi. 2,5 gündür suların kesik olmasına tepki gösteren vatandaşlar, marketlerden içme suyu satın aldı. Marketlerdeki 5 litrelik içme suları ise kısa sürede tükendi. Vatandaşlar, arızanın onarıldığının duyurulmasının üzerinden 1 gün geçmesine rağmen evlerinde suların akmadığını söyledi.

Günlerdir suların kesik olduğu ilde marketlerde içme suları tükendi
Kaynak: İHA

Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kastamonu, Yerel, Yaşam, Son Dakika

13:58
