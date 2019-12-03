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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 718.539.096 Galatasaray Sportif 407.865.501 ASELSAN 404.548.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 718.539.096
Galatasaray Sportif 407.865.501
ASELSAN 404.548.119
Beşiktaş Futbol Yat. 392.174.308
İş Finansal Kiralama 289.293.408
Garanti Bankası 224.323.028
Halkbank 201.303.700
Tüpraş 186.654.866
Petkim 170.665.204
Kardemir (D) 157.279.247
Ereğli Demir Çelik 155.293.237
Şişe Cam 132.054.634
Koza Madencilik 127.070.208
Vakıflar Bankası 110.162.930
Vestel 108.014.544
Soda Sanayii 106.702.973
Akbank 103.024.192
Pegasus 97.025.112
Metro Holding 83.880.489
Tekfen Holding 68.232.207
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Galatasaray, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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