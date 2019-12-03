Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 718.539.096 Galatasaray Sportif 407.865.501 ASELSAN 404.548.119 Beşiktaş Futbol Yat. 392.174.308 İş Finansal Kiralama 289.293.408 Garanti Bankası 224.323.028 Halkbank 201.303.700 Tüpraş 186.654.866 Petkim 170.665.204 Kardemir (D) 157.279.247 Ereğli Demir Çelik 155.293.237 Şişe Cam 132.054.634 Koza Madencilik 127.070.208 Vakıflar Bankası 110.162.930 Vestel 108.014.544 Soda Sanayii 106.702.973 Akbank 103.024.192 Pegasus 97.025.112 Metro Holding 83.880.489 Tekfen Holding 68.232.207

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)