Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'dan " Fırat
'ın doğusu" mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "YPG, Münbiç
'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye
'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz" dedi.
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Alay komutanının görev yeri değişti İstanbul Çekmeköy
'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin soruşturmada alay komutanının görev yeri değiştirildi.
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Buse'nin aracını sürükleyen hortumdan yeni görüntü Antalya
'nın Kemer
ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ederken, hortumun yaşandığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
... Kartal
'da çöken binayla ilgili 2 tutuklama
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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İstanbul'da dev kaçakçılık operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Şube ekipleri Küçükçekmece
'de sahte alkol ve kozmetik üretimi yapılan imalathaneye baskın düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olan 10 bin şişe sahte içki ve 6 ton metil alkol ele geçirildi.
(İHA)