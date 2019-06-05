Son Dakika Haberleri: Günün özeti
Son Dakika Güncel Haber

Günün özeti

1 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün özeti, System.String[]
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
6 terorist daha etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik "Pençe Harekatı" 9. Günde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
.....................
Tatilin kaza bilançosu: 42 ölü
Dikkatsiz sürücüler, hatalı şerit değiştirmeler.Kurallar hiçe sayanlar. Bu bayramda ilk dört günde yollarda 42 kişi hayatını kaybetti, 311 kişi yaralandı.
...............................
Küçükçekmece'de 1'i minibüs 4 araç alev alev yandı
Küçükçekmece'de kağıt atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki 1'i minibüs 3 midibüse sıçradı. Alev alev yanan araçların o anları kameralara yansırken, yangın sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.
.........................
Partiler bu bayram da geleneği bozmadı, birbirleriyle bayramlaştı.
AK partinin sabah saatlerinde ilk konuğu CHP oldu. AK Parti heyeti ve CHP heyeti arasında yapılan bayramlaşmada AK Parti Genel Başkanı Yardımıcısı Jülide Sarıeroğlu CHP li heyetine Adana'dan getirildiği cezeryeden ikram etti. Partililer, İstanbul seçimleri için vatandaşları oy vermeye çağırdı.
......................
Binali Yıldırım'dan Sivaslılara "erken dönün" çağrısı
Sivas'ta halka seslenen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, tatil için İstanbul'dan ayrılanlara oy kullanabilmeleri için "erken dönün" çağrısı yaptı.
(İHA)
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:35 Kaynak: İHA
Irak, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ'lı terörist yakayı ele verdi Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu Hafta içi belediye başkanı, hafta sonu pazarcı Ekrem İmamoğlu: O bir avuç insanı bin 800 günde deli edeceğim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 17:36:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün özeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]