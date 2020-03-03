Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

İdlib için kritik oturum

TBMM Genel Kurulunda İdlib için kapalı oturum gerçekleştiriliyor.

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Esad, baba Esad'ı hatırlatıyor

Suriye'de Esad rejiminin devam eden yoğun saldırılar nedeniyle her geçen gün hayatını kaybeden sivil sayısı artıyor. Rejimin bombalı saldırıları ve Esad'ın yakın geçmişte gerçekleştirdiği saldırılarda kullandığı kimyasal saldırılar Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın 1982'de tarihin en büyük katliamlarından sayılabilecek Büyük Hama Katliamını hatırlatıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofya'daki 3'lü zirveye ret

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Başkent Sofya'da Cuma günü Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de katılımıyla 3'lü bir zirvenin gerçekleştirilmesinin planlandığını ancak sınırda Yunan askerlerinin vurduğu 2 göçmenin hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile aynı masaya oturma arzusunu göstermediğini ifade ettiğini söyledi.

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On binlerce göçmenlerin Avrupa mücadelesi sürüyor

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından mülteciler sınıra dayandı. Yunanistan'ın insanlık dışı muamelesiyle karşı karşıya kalan göçmenler telleri aşmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Edirne'den geçen göçmen sayısının 130 bini aştığını duyurdu.

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Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2020 Şubat döneminde yıllık yüzde 12,37, aylık yüzde 0,35; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 9,26, aylık yüzde 0,48 arttı.

(İHA)