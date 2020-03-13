Günün Özeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Günün Özeti - Son Dakika

Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTürkiye'de ikinci koronavirüs vakasıSağlık Bakanı Koca: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası

Sağlık Bakanı Koca: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."

...

Öğrenciler korona virüs tatilinde uzaktan eğitimle ders görecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır. Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sağlayan eğitim bilişim ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitim ile sürmesini sağlayacak" dedi.

...

Akıllı telefonlar bakteri barındırıyor

Korona virüs 110 ülkede milyonlarca kişiyi tehdit ediyor. Bu virüsten korunmanın temel yoluysa temizlikten ve el temizliğinden geçiyor.

...

Sanayi üretimi ocakta yüzde 7,9 arttı

Sanayi üretimi 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 7,9 arttı.

(İHA)

Günün Özeti

fahrettin koca, Ziya Selçuk, 23 Mart, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu

Son Dakika Haberleri
01:03 SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
01:00 - Kosova camilerinde 'korona virüsü' hutbesi
00:53 Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı
00:51 9 Avrupa ülkesinden yolcu girişleri hudut kapılarında durduruldu
00:44 Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:09:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün Özeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]