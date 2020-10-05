Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Sınır hattındaki çatışmalar 9. gününde
Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'a karşı başlattığı operasyonlarla ilerleyişini sürdürüyor
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Enflasyon rakamları açıklandı
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül ayında yıllık yüzde 11,75, aylık yüzde 0,97 arttı.
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İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı
Korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen kısa çalışmaya ilişkin ödemeler devam ediyor. Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri hesaplara yatırılmaya başlandı.
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Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni kamu spotu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele ile ilgili yeni kamu spotu paylaştı.
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Otobüste tükürüklü ve tokatlı maske kavgası
İstanbul Kağıthane'de yolcu dolu olan halk otobüsünde oturan kadın, maskesini yarım takan ayaktaki yaşlı adama tokat attı.
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Koronanın ayırdığı baba-kız kavuştu
Ordu'nun Fatsa ilçesinde korona virüs (Covid-19) teşhisi konulan ve evinde karantinada bulunduğu esnada 2 yaşındaki kızını camın arkasından seven baba, sağlığına kavuşunca yavrusunu kucağına aldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:52 - Kaynak: İHA
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