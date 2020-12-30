Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında karar açıklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 132 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi.

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Çin aşısı Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den sipariş edilen 3 milyon dozluk inaktif Covid-19 aşısı Ankara'daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na taşındı.

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Türkiye'ye gelen yolculara PCR testi zorunluluğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurtdışından gelecek yolcular için uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz gerekliliği uygulaması devreye girdi.

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Dünyada aşı yaptıranların sayısı artıyor

Dünyanın korona virüsle mücadelesi sürüyor. Bu virüse karşı hazırlanan aşılar da bir çok bölgede kullanılmaya başlandı. Peki hangi ülkede kaç kişi aşı oldu?

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Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki "Serbest Ticaret Anlaşması" imza törenine katıldı. Bakan Pekcan, "1 Ocak 2021 tarihinde Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği ilişkimiz sona erecektir. Gümrük Birliğinin getirdiği olanak ve kazanımları mutlak suretle korumamız gerekiyordu" dedi.

-İHA-