Gurbetçiler, Avrupalıların umudu oldu - Son Dakika
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Gurbetçiler, Avrupalıların umudu oldu

12 dakika önce

Almanya başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde yer alan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), COVID 19 virüsünün çıktığı ilk günden itibaren hem türk vatandaşlarına, hem de varolduğu ülkenin insanlarına din, dil ve ırk gözetmemeksizin, hizmet vererek, adeta Avrupalıların umudu oldu.

Gurbetçiler, Avrupalıların umudu oldu, System.String[]

Almanya başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde yer alan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), COVID 19 virüsünün çıktığı ilk günden itibaren hem türk vatandaşlarına, hem de varolduğu ülkenin insanlarına din, dil ve ırk gözetmemeksizin, hizmet vererek, adeta Avrupalıların umudu oldu.


UID Ekonomi Birimi Başkanı ve aynı zamanda Karabüklü işadamı Abdullah Ören, Genel Başkanları Bülent Bilgi'nin nezaretinde başta Almanya'ya olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde, başta Türk vatandaşları olmak üzere, Avrupalı sağlıkçılara maske, tıbbi malzeme ve gıda desteği verdikleri söyledi.


Ören, ayrıca koranavirüs nedeniyle "kriz masası" oluşturduklarını da kaydederek, "Doğru bilgi, acil destek" temasıyla kurulan çağrı merkezimiz, 0221-986534354 numaralı telefondan saat 10.00 ile 20.00 arasında yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların acil gıda, tıbbi malzeme ve ulaşım taleplerinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Merkezimiz ayrıca, bilgi kirliliğine karşı da resmi kanallardan edinilen verilerle vatandaşları yönlendiriyor. Bu hizmet, ani çıkan ve hızla yayılan virüs hasebiyle hantallaşan devlet kurumlarına da adeta soluk aldırmakta. Öyle ki, günde 10 saat hizmette olan ve değişik devletlerde ve bölgelerde insanlarımıza bilgi veren bir çağrı hattı oluşturuldu. Bu hatta gelen her çağrıya geri dönüş yapılmakta ve hem virüs hem de onunla ilgili tüm sorulara cevap verilip, sorunlarda insanlarımız yönlendirilmekte. Bu hat merkezinde değişik alanlarda uzmanlığı olan görevliler, örneğin tıp, uluslararsı ilişkiler ve hatta psikologlar, bilgi vermekte. Bu kapsamda cenaze sorunlarından tutun, ta ki bunalıma girip intihar etmeye kalkışan insanlara hayatı önem taşıyan hamleler yapılmıştır. UID, uluslararası olması sebebiyle, her varolduğu ülkelerdeki vatandaşlarının bu sıkıntılı dönemde çıkan kanunlara uygun davranmaları için hem uyarılarda bulunuyor, hem de o ülkenin kurumları ile istişare sonucu ihtiyaç konusunda sorumluluk üstleniyor. Nitekim, maske açığı olduğu için, bölge ve birim başkanlarımızın inisiyatifi ile, hastanelerde ve kurumlarda maske dikimi için gönüllü üyelerimiz mobilize edildi.


Yine ülkelerin şu anki yükünü hafifletmek için, evden çıkması tehlikeli olan yaşlı insanlara bölge başkanlarımızın koordinesinde alşveriş yardımı yapılıp, sıcak yemek servisleri dahi yapılmakta. Onun dışında hastanelerdeki sağlık personelleri için motivasyon amaçlı yine sıcak yemekler yer yer verilmekte. Uluslararası Demokratlar Birliği, tüm hizmetlerini inanç, dil ve milliyet ayrımı yapmaksızın yapmakta.Türk vatandaşlarını ilgilendiren tüm konularda UID gerekli mercilerle ve bakanlıklar ile irtibata geçip sorunların çözümüne de katkı sağlıyor" dedi.


Ören, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz' kampanyasına yurt dışında yaşayan Türklerin de destek verebilmeleri için, gerekli çalışmaları da sürdürdüklerini kaydederek, "Anavatanları Türkiye olan vatandaşlarımız ile yaşadıkları ülkenin arasında bir köprü fonksiyonunda olan UID, böylelikle hem vatanının hem de yaşadığı ülke toplumunun sorunlarını benimseyip, destek verip, katma değer sağlamakta" ifadelerine yer verdi.


Öte yandan Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları kendilerine yapılan tıbbi malzeme, maske ve gıda yardımları karşısında UID'e ve Türk vatandaşlarına sosyal medya hesaplarından teşekkür etti. - KARABÜK

Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:00 Kaynak: İHA

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