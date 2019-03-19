Son Dakika Haberleri: Gurbette Trabzonspor Aşkı

Gurbette Trabzonspor Aşkı

2 saat önce

Almanya'nın Baden Württemberg eyaleti Backnank kenti yakılarındaki bir bahçe evi 'Gurbette Trabzonspor aşkı böyle olur' dedirtti.

Gurbette Trabzonspor Aşkı, System.String[]
Almanya'nın Baden Württemberg eyaleti Backnank kenti yakılarındaki bir bahçe evi 'Gurbette Trabzonspor aşkı böyle olur' dedirtti.

Backnank kentini 81 numaralı otoyola bağlayan 14 numaralı kara yolu üzerindeki bahçe evi, yoldan geçen herkesin dikkatini çekiyor. Bahçenin giriş kapısına bordo-mavi renklerle "Lazkondu Str 61" yazan taraftar, bahçe duvarına ise Trabzonspor bayrağının yanı sıra Bundesliga takımlarından VFB Stuttgart'ın bayrağını asmış. Trabzonspor bayrağında "Laz Sülo" yazan taraftar, gurbette 'Trabzonspor aşkı böyledir' dedirtti. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:27 Kaynak: İHA

Baden-Württemberg, Almanya, Bahçe, Trabzonspor, Spor
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