Gürcistan'dan, Saakaşvili'nin Ukrayna'da reformlarla ilgili komitenin başına getirilmesine tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürcistan'dan, Saakaşvili'nin Ukrayna'da reformlarla ilgili komitenin başına getirilmesine tepki - Son Dakika

Gürcistan'dan, Saakaşvili'nin Ukrayna'da reformlarla ilgili komitenin başına getirilmesine tepki

6 saat önce

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı olarak atanması nedeniyle Gürcistan'ın Kiev Büyükelçisi Tiflis'e çağırıldı.

Gürcistan'dan, Saakaşvili'nin Ukrayna'da reformlarla ilgili komitenin başına getirilmesine tepki, System.String[]

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı olarak atanması nedeniyle Gürcistan'ın Kiev Büyükelçisi Tiflis'e çağırıldı.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, yaptığı açıklamada, Gürcistan'da hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılan Saakaşvili'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı olarak atamasının üzücü bir karar olduğunu kaydetti.

Saakaşvili'nin, Gürcistan'ın stratejik ortağı Ukrayna'da böyle bir göreve getirilmesinin bazı sorunlar ortaya çıkardığını belirten Zalkaliani, Gürcistan'ın Kiev Büyükelçisi Teimuraz Şaraşenidze'nin istişareler için Tiflis'e çağrıldığını bildirdi.

Zalkaliani, Saakaşvili'nin bu yeni görevinin Gürcistan ile Ukrayna arasındaki ikili ilişlilere zarar veremeyeceğinin de altını çizerek, "Bu üzücü karara rağmen ülkeler arasındaki diplomatik ilişkileri kesmeyi veya stratejik ortaklığımızı gözden geçirmeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Saakaşvili'yi, Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı olarak atamıştı.

2015'te Ukrayna vatandaşı olmuştu

Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.

Mihail Saakaşvili, 26 Temmuz 2017'de Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı.

ABD'de bulunduğu esnada vatandaşlıktan çıkarılma kararı imzalanan Saakaşvili, önce Avrupa'ya gitmiş, Polonya üzerinden sınır ihlali yaparak taraftarlarıyla Ukrayna'ya giriş yapmıştı.

Daha sonra emniyet güçlerince yapılan bir operasyonla Kiev'de bulunduğu restoranda yakalanan Saakaşvili, Polonya'ya sınır dışı edilmişti.

Zelenskiy, 2019'da başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığını geri vermişti.

Gürcistan'da hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor. Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı.

Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisini kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

Mihail Saakaşvili, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 12:42 Kaynak: AA


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