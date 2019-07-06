Gürcistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu
1 saat önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:26 Kaynak: AA
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde Gürcistan
uyruklu bir kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Adatepe
Mahallesi Çimen Sokak'ta ikamet eden Gürcistan uyruklu Afet Mammadli'nin (60) evinden silah sesleri gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi.
Eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Mammadli'nin silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Mammadli'nin cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Evde yapılan incelemede ise 2 boş kovan bulundu.
Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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