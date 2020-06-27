Güroymak'ta hasta vatandaşın ifadesi evinde alındı - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kas erimesi hastalığı olan 16 yaşındaki Songül Aktaş'ın ifadesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinde alındı.

İlçenin Taşüstü köyünde yaşayan Aktaş, bir konuda ifadesi alınması için adliye çağrıldı. Kas erimesi hastalığı olan Aktaş'ın Kovid-19 tedbirleri kapsamında ifadesinin evinde alınması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Cura, adliye çalışanlarıyla Aktaş'ın yaşadığı eve geldi. Aktaş'a "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Cura, ifadesini aldıktan sonra evden ayrıldı.

Sağlanan kolaylıktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile Aktaş'ın babası Mehmet Sani Aktaş, Cumhuriyet Savcısı Cura ve ekibine teşekkür etti.