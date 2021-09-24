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Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti - Son Dakika

Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti

24.09.2021 11:46
Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti, System.String[]

İstanbul Kasımpaşa'da bir parka kızının kınasını yapan kişi, çevredeki bir lokalin işletmecisiyle gürültü nedeniyle tartışı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taş, şişe ve silahların ortaya çıktığı kavgada yaralanan baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz pazar günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa'da meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Serdar Yılmaz bir süre önce kızına nişan yaptı. Baba Yılmaz düğün öncesi kızına evinin yakınında bulunan parkta kına eğlencesi düzenledi.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE TARTIŞMA YAŞANDI

Yılmaz'ın ve damat tarafının da bulunduğu eğlence gece yarısına kadar sürdü. Yılmaz'ın yaşadığı evin alt katındaki lokali işleten Bekir A., gürültü nedeniyle Serdar Yılmaz ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yılmaz'ın ve damat tarafının yakınları taş ve şişelerle lokali bastı.

Kızının kınasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada öldürüldü

ORTALIK SAVAŞ ALANINDA DÖNDÜ

Ortalığın savaş alanına döndüğü lokalde tabancasını ateşleyen Bekir A., Yılmaz'ı karnından ve sırtından ağır şekilde, yakını Nazar Yılmaz'ı ise bacağından yaraladı. Olayın ardından mekandan çıkan Bekir A., tabancasıyla birlikte koşarak kaçtı.

Kızının kınasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada öldürüldü

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılardan Serdar Yılmaz'ı Şişli'deki özel bir hastaneye, Nazar Yılmaz'ı ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Serdar Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Kızının kınasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada öldürüldü

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastaneden alınan Yılmaz'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mekanda geniş çaplı inceleme yaptı. Çalışmalar sürdüğü esnada telefonla emniyeti arayan katil zanlısı Bekir A., cinayeti işlediğini ve tabancayı Haliç'e attığını itiraf ederek polise teslim oldu. Devam eden çalışmalarda ise mekandan çıkan Hasan A. ve mekandan kaçan Oğuzhan K. da polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Bekir A., Hasan A. ve Oğuzhan K. emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak sorgulanan şüpheliler adli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Bekir A. ve Hasan A. "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Oğuzhan K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kızının kınasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada öldürüldü
Kızının kınasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada öldürüldü
Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti

Serdar Yılmaz, Kasımpaşa, Düğün, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti - Son Dakika


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