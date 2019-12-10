Son Dakika Haberleri: Güvenilir gıda için yeni kontrol görevlileri Antalya'da yetişiyor
Son Dakika Güncel Güvenilir gıda için yeni kontrol görevlileri Antalya'da yetişiyor - Son Dakika

Güvenilir gıda için yeni kontrol görevlileri Antalya'da yetişiyor

6 saat önce

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 5 gün süren "Kontrol Görevlisi Eğitimi" verildi.

Güvenilir gıda için yeni kontrol görevlileri Antalya'da yetişiyor, System.String[]

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 5 gün süren "Kontrol Görevlisi Eğitimi" verildi.


Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Antalya, Ağrı, Çanakkale, Manisa, Sakarya ve Tokat İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi ve Veteriner Hekimlerden oluşan 51 personele "Kontrol Görevlisi Eğitimi" verildi.


Katılımcılara hitap eden Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen "Tarladan sofraya gıda güvenliğini sağlamak için tüketiciyi bilinçlendirip denetçi haline getirmeliyiz. Antalya İl Müdürlüğü olarak gıda güvenliğine çok önem veriyoruz. Halkımızın sağlığını korumak için denetimlere ara vermeden devam ediyoruz. Denetimlerin yanı sıra tüketicileri bilinçlendirip denetçi haline getirmeliyiz" dedi.


İşletmelerle iletişim kurma noktasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgiler veren Özen, katılımcılara katılım belgelerini takdim ederek başarılar diledi. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen eğitimde katılımcılara konu uzmanlarınca 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri, Tebliğleri, Prosedürleri, Diğer İlgili Mevzuat Düzenlemeleri ile birlikte Temel HACCP Prensipleri ve Tetkiki, Numune Alma Usul ve Esasları ile Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminin Çalışma Prensipleri, Kabahatler Kanunu ve Tebligat Kanunu gibi konularında bilgiler verildi. 5 gün süreyle gerçekleşen eğitim beşinci günün sonunda çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:16 Kaynak: İHA
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