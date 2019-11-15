Güvenlik kamerası görüntüsü her şeyi değiştirdi

Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu sakat kalan yaşlı kadının suçlu bulunduğu kazada ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sürücünün de suçlu olduğunu ortaya çıkarttı. Bunun üzerine hakkında dava açılan sürücü yargılanıyor.

25 Ekim 2018 günü akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, H.K.'nın kullandığı otomobilin çarptığı Nezahat Biyan (56) ve Nermin Polatgil (58) isimli kardeşler yaralandı. Kazanın ardından aracından inen H.K. adlı kadın, yaralıları olay yerinde bırakarak uzaklaştı. Hastanede 2 hafta boyunca tedavi gören Nezahat Biyan'ın 5 saat süren ameliyatla sol koluna platin takıldı. Kazadan sonra sakat kalan Biyan, kaza yerini terk eden sürücüden şikayetçi oldu. Ancak Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturmada, bilirkişi görüşüne dayanılarak kazazedenin tamamen kusurlu olduğuna kanaat getirilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Biyan, Sivas Cumhuriyet Savcılığı tarafından gönderilen kararla şok yaşadı.

Öte yandan kaza mahalini terk eden ve olaydan iki hafta sonra polis takibi ile bulunan H.K, yayaların kendi aracına çarptığını ileri sürüp aracında oluşan hasardan dolayı yaralılardan şikayetçi oldu. Savcılık soruşturmasında H.K'nin bu şikayeti için de kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Biyan ailesi olayın peşini bırakmadı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri bulunarak yerel mahkemenin verdiği karara itiraz edildi. Üst mahkeme "kovuşturmaya gerek yok" kararını bozarak, Biyan ailesine yargı yolunu açtı. Yapılan incelemeler sonrası sürücü H.K'ye dava açıldı. H.K şimdi hapis cezası istemi ile yargılanıyor.

Yüzde 100 suçlu bulunmuştu

Kazazede Nezahat Biyan'ın oğlu Mesut Biyan, "Bundan yaklaşık 1 yıl önce 2018 yılının Ekim ayı sonlarında annem ve teyzeme yoldan karşıya geçerken bayan bir sürücü arabayla çarpıp olay yerinden kaçmıştı. Daha sonra da 2 hafta süresi boyunca da polis ekipleri tarafından yakalanamamıştı. Bizim yaptığımız girişimler sonrasında yakalandı. Ama bunun neticesinde bilirkişi tarafından annem ve teyzeme yüzde 100 suçluluk tespit edildi. Hatta karşı taraf 'Arabamda hasar var, bunlardan tanzim edilmesini istiyorum' diye şikayetçi oldu. Biz de bundan sonra mücadeleyi bırakmadık. Yaptığımız itirazlar neticesinde Ankara Adli Tıp'tan gelen rapor sonucunda annem ve teyzemin olduğu kadar sürücünün de suçlu olduğu yönünde tespitte bulundu ve şu an itibarıyla sürücü sanık olarak yargılanmakta" dedi.

Nezahat Biyan, kendisini sakat bırakan sürücünün ceza almasını istediğini belirterek, "Ablamla eve gidiyordum. Karşıdan karşıya geçerken araba vurdu. Ondan sonra gözümü hastanede açtım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kolum kırıldı, üç tane platin takıldı. Hala kolumda ağrı var. İlk önce suçu bize verdiler, daha sonra sürücüye verdiler. Bugün duruşmamız vardı. Anlattık o günkü olayı. Mahkememiz ertelendi. Sürücü yargılanıyor. Ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

(İHA)