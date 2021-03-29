GÜNDEM / 29 Mart 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi"ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/12.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cezaevlerinde kütüphane kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalayacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, video konferans yöntemiyle, Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Teknolojileri Topluluğunun düzenlediği Savunma Sanayi Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Duşanbe) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 3. maçında 30 Mart Salı günü Letonya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplayacak. A Milli Takım, maç öncesi son çalışmasını da tesislerde yapacak.

(İstanbul/17.30/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics ve bir futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılacak. Letonya, statta yapacağı antrenmanla Türkiye maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/19.30/20.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Antrenmandan sonra Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de şampiyonun belli olacağı Dörtlü Final başlayacak; yarı finalde Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto ve Arkas Spor-Halkbank maçları yapılacak.

(Ankara/15.00/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor ile Altekma arasındaki play-off 7-8'incilik etabının ilk maçı oynanacak.

(Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Faizsiz finans sistemini güçlendirecek adımlar yıl sonuna kadar atılacak

Ekonomi Reformları Eylem Planı'na göre, Katılım Finans Kanunu çıkarılacak, Merkezi Danışma Kurulu ve "katılım finans derecelendirmesi" sistemi ile katılım finans tahkim mekanizması hayata geçirilecek

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya:

"Katılım finans sektörü ile ilgili kanuni düzenleme yapılması elzemdi. Geç kalmış olan bu adımın atılıyor olması sektör adına oldukça ümit verici"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Saraç:

"Türkiye, İslam uygarlığının son imparatorluğu olan Osmanlı'nın mirasçısı olarak elbette bugünkü İslam toplumlarındaki finans hukukunun da merkezi olmayı hak ediyor. Bu merkezin İstanbul'da kurulmasıyla Türkiye'nin uluslararası boyuttaki ağırlığı ve itibarı artacak"

(Ergin Garip/İstanbul)

2- İsviçreli Müslüman araştırmacı 10 yıldır Süleymaniye Kütüphanesi'nde el yazmalarını inceliyor

Anne tarafından soyu Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya dayanan ve çevresinde "kitap kurdu" olarak tanınan Teymour Mourad Morel:

"Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, çok zengin ve önemli bir kaynak. Tüm eserler dijital ortamda mevcut, çok modern bir sistem kullanılıyor. Dünyanın en büyük yazma eser koleksiyonu Süleymaniye'de bulunuyor"

"Müslüman veya Hristiyan felsefeciler tarafından yazılmış el yazmalarını inceleyerek İslam felsefe tarihini anlamaya çalışıyoruz"

"İstanbul'da yaşamaktan çok mutluyum. İstanbul adeta açık hava müzesi gibi bir şehir, tarihi güzellikleri saymakla bitmiyor"

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanı Hüseyin Kutan:

"Morel gibi araştırmacıların kütüphanemizden faydalanmalarını görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Süleymaniye zengin altyapısı ile yerli ve yabancı araştırmacıları kendisine çekiyor"

(Semra Orkan/İstanbul)

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