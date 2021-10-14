"13. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu" başladı - Son Dakika

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) bünyesinde "13. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu", Rize'de başladı.

Üniversite Kongre Merkezindeki sempozyumun açılışında konuşan Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, bu yılın özel bir yıl olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya Dili Türkçe" başlığı ile bu yılı "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılını "Dilimiz kimliğimizdir." başlığıyla "Türk Dili" yılı ilan ettiğini belirten Gülsevin, şöyle devam etti:

"Tarihin her döneminde bütün diller birbiriyle alışveriş yaptığı için bazen beslenerek zenginleşirler, bazen beslenmenin ötesinde istilaya uğrayacak şekilde yabancı unsurlar dolmaya başlar. Buna karşı tedbirleri aydınlar düşünür, o dönemin öğrencileri düşünür, edebi akımlar oluşur Türki-i Basit gibi ama hiçbiri başarılı olamamıştır tarihte bildiğimizi gibi. Ne zaman ki bir devlet başkanı konuya dikkat çeker, aydınların edebiyatçıların gençlerin yanı sıra devlet kurumlarını seferber ederse başarılı olabildiğimizi görmüştük."

Gülsevin, 20. yüzyılın başlarında Mustafa Kemal Atatürk'ün bir devlet başkanı, cumhurbaşkanı olarak Türk Dil Kurumunu kurduğunu, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kurduğunu, kurultaylara başlayarak, kendi mirasını bu kurumlara bırakarak, devletin başı olarak devleti seferber ettiğini ve mesafe alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kullanılan "Dilimiz kimliğimizdir." cümlesinin sıradan bir cümle olmadığına dikkati çeken Gülsevin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ikaz cümlesiydi. 'Dilimiz kimliğimizdir.' dilimize sahip olmazsak kimliğimizi kaybederiz, cümlesiydi. O, o senelerde çalışıldı. Bu seneki başlık, 'Dünya Dili Türkçe.' Artık dilimizin kimliğimiz olduğunu anladık veya anlamış olmamız gerekiyor. Biraz da kendi dilimiz ile iftihar edelim çünkü 'Türkçe bir dünya dilidir'in altını çizmek için yapılmış bir başlıktı. Türkçe dünyada konuşulan dillerden ibaret değil 6 bin dil arasında. Nereden bakarsanız bakın, sağlam ölçülerle ilkelerle kıyaslarsanız hep ilk 10'a giren, konuşur sayısı, tarihi metinlerindeki eskilikler, konuşma dili, yazı dili, devlet dili olmuş asırlardır, hatta bilim dili olmuş, hatta eğitim dili olan çok az dil var dünyada. Devletlerin kendi dilleri olmasına rağmen bazı devletlerin eğitim dilleri İngilizce, Fransızca veya Rusça biliyoruz. Bunun altı çizilmiş. Bu hatırlatılmış. Kendimize güvenmemizi söylemiş Sayın Cumhurbaşkanımız."

Gülsevin, bu süreçte TDK'nin yaptığı çalışmalara değinerek, "Dünya Dili Türkçe" başlığı ile 30'a yakın konferans verildiğini, Kırgızistan'dan Almanya'nın çeşitli eyaletlerine kadar yüz yüze veya çevrimiçi olarak çok geniş kitlelere ulaşıldığını aktardı.

Türk Dili Dergisi'nin eylül sayısının Yunus Emre özel sayısı olarak çıktığını aktaran Gülsevin, şunları söyledi.

"Bu sene Yunus Emre Divanı'nın yeni bir nüshası bulundu. Kütahya Nüshası bulundu. Vatikan Nüshası bulundu olarak da haberler dağıldı ama o bildiğimiz bir nüshaydı. Yayınlanırsa ilk defa yayınlanmış olacak. Ama Kütahya Nüshası, Orhan Hocamın çalışması şu anda Türk Dil Kurumunda inceleme safhası bitmek üzere. Nasipse bu sene içerisinde tarihi bilinen en eski nüsha olan aynı zamanda, tespit edilmiş, üstünde kayıtlı olan Kütahya Nüshasını da Türk Dil Kurumu inşallah yayınlayacak."

Sempozyumun açılışına, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile davetliler ve ilgililer katıldı.

Üç gün sürecek sempozyumda, 12 ülkeden 197 bilim insanı bildiri sunacak.