29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Mehmet Emin Terzioğlu katılımcıları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Coşkun, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin, bir milletin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla elde edilen büyük bir zafer olduğunu söyledi.

Atatürk'ün "En Büyük Eserim" dediği Cumhuriyeti ilelebet korumak, ülkenin ve milletin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmanın herkesin ortak vazifesi olduğunu vurgulayan Vali Coşkun, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin ortak geçmişi ve geleceğini paylaşan, tasada ve sevinçte bir olan fertleri olarak, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürüyerek medeniyet yarışında daima en ön saflarda yer almak, Cumhuriyeti ve bu cennet vatanı bizlere miras bırakan atalarımıza ve gelecek nesillerimize karşı borcumuzdur."

Konuşmanın ardından öğrenciler, günün anlam ve önemini anlatan şiirleri okudu, halk oyunu gösterisi sergilendi.

Program, resmi geçit töreni ile son buldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Elbistan, Afşin, Andırın, Göksun, Türkoğlu, Pazarcık, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde de kutlama törenleri düzenlendi.