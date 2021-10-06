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34 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili okulda kek ve meyve suyu dağıtan Kızılay'dan açıklama - Son Dakika

34 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili okulda kek ve meyve suyu dağıtan Kızılay'dan açıklama

06.10.2021 16:32
34 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili okulda kek ve meyve suyu dağıtan Kızılay'dan açıklama

İzmir'in Buca ilçesinde bir okulda 34 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından öğrenci velileri, okulda kek ve meyve suyu dağıtan Türk Kızılay yetkililerini suçladı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir okulda 34 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından öğrenci velileri, okulda kek ve meyve suyu dağıtan Türk Kızılay yetkililerini suçladı. Türk Kızılay ise yaptığı açıklamada ürünlerin bozuk olmadığını savunarak iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Yıldız Mahallesi'nde bulunan Sevgi Ferit Akın Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre okulda öğrenim gören 34 öğrenci akşam saatlerinde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti yaşadı. Bunun üzerine okula çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan öğrenciler Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hatalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kantindeki ürünlerden numune alındı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, okul kantinine gelerek, süt, tost ekmeği, sucuk, sosis, peynir ve diğer tost malzemeleri ile tüm yiyecek ve içeceklerden numune aldı. Alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Veliler Kızılay'ı suçladı

Öte yandan olayın yaşandığı gün Türk Kızılay Buca Şubesi yetkililerinin okulda gerçekleşen etkinlik kapsamında, öğrencilere meyve suyu, kek ve su dağıttığı öğrenildi. Zehirlenme vakasının Kızılay'ın dağıttığı ürünlerden meydana gelebileceği şüphesi üzerinde durduklarını söyleyen velilerden Atiye Yılmaz, "Dün okulda kek ve meyve suyu dağıtılmış ve çocuklar da zehirlenmiş. Benim çocuğum yiyip içmedi, iki saat boyunca burada korkusundan ağlamış. Titreyerek eve geldi çocuk. Ailelere çocuklarının zehirlendiği bilgisi de verilmedi. Üstelik dağıtılan ürünlerin neden tarihine bakılmıyor? Kızılay dün meyve suyu ve kek dağıtmış burada ama Kızılay'ın dağıttığı ürünlerden mi yoksa başka bir şey mi belli olmadığı söyleniyor. Benim çocuğum da bu ürünleri kullanmış olabilirdi. Bunun hesabını nasıl verecekler? Hastanedeki ailelerle de görüştüm. Arkadaşımın kızı hastaneden taburcu olmuş, durumu şu an iyi diye öğrendim" açıklamasında bulundu.

Kızılay'dan açıklama

Meydana gelen zehirlenme olayı ile ilgili açıklama yayımlayan Türk Kızılay Buca Şubesi ise suçlamaları reddetti. Yapılan açıklamada, "İzmir'in Buca İlçesinde bulunan ilk öğretim okullarında düzenlenen gezici sinema etkinliği sırasında Sevgi Fırat Akın İlköğretim Okulu'nda bazı öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesi ile sağlık kontrolünden geçirilmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın okullarda gezici sinema projesi İzmir'in Buca İlçesinde bulunan ilköğretim okullarında sinema gösterimi yapılması planlanmıştır. Mülki idare amirlerinin talebi üzerine Kızılay Buca Şubesi tarafından öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulunulmuştur. Bu kapsamda Buca ilçesinde etkinliğe katılan bin 190 çocuğa ikramda bulunulmuştur. İkram malzemeleri dağıtımdan bir gün önce Türkiye çapında şubeleri bulunan büyük bir toptancı marketten temin edilmiş olup, son kullanım tarihleri 2022 ve 2023 yıllarına kadardır. Buna ilişkin faturalar ve diğer belgeler İzmir Tarım İlçe Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir. Etkinliğe katılan çocuklardan bazılarının mide bulantısı gibi şikayetleri üzerine okul müdürü okula sağlık ekiplerini çağırmış, sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar tıbbi müdahalenin ardından taburcu edilmiştir. Okul yetkililerinin veli iletişim gruplarından çocukların şikayetlerinin Kızılay'ın ikram malzemelerine bağlı olabileceği yönündeki iddiaları ise tamamen gerçek dışıdır. Tarım İlçe Müdürlüğü uzmanlarının yaptıkları ilk incelemelerde yaygın tüketimi bulunan tanınmış markalara ait ürünlerde sağlık açısından herhangi bir sakıncanın olmadığı anlaşılmıştır. Kızılay, bu bilgileri yayan kişiler hakkında Kurum'un itibarına verdikleri zarar nedeniyle yasal süreçleri başlatma hakkını da değerlendirmektedir. Yapılan ilk incelemenin ardından uzmanlar incelemelerini okul kantininde satılan ürünlere yöneltmişler ve kantindeki tüm ürünlerden numuneler alınmıştır. Tarım İlçe Müdürlüğü uzmanları bu çerçevedeki araştırmalarını sürdürmektedirler. Her yıl yaklaşık 30 milyon kişiye yurt içinde ve yurt dışında yardım malzemesi ulaştıran Kızılay, 153 yıllık kurum kültürünün bir uzantısı olarak her türlü titizliği göstermektedir. Kaldı ki çocuklara yönelik çalışmalarda özel bir hassasiyet gösterilmektedir. Kızılay, İzmir'de yaşanan üzücü olayla ilgili süreci yakından takip etmeye devam etmektedir. Varsa sorumluların açığa çıkartılması için uzmanlara her türlü destek verilmektedir" sözlerine yer verildi. - İZMİR

34 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili okulda kek ve meyve suyu dağıtan Kızılay'dan açıklama
34 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili okulda kek ve meyve suyu dağıtan Kızılay'dan açıklama
34 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili okulda kek ve meyve suyu dağıtan Kızılay'dan açıklama
34 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili okulda kek ve meyve suyu dağıtan Kızılay'dan açıklama

Hisarcık, Kızılay, İzmir, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 34 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili okulda kek ve meyve suyu dağıtan Kızılay'dan açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: 34 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili okulda kek ve meyve suyu dağıtan Kızılay'dan açıklama - Son Dakika
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