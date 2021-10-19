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AB'de en fazla aşı karşıtı vatandaşların bulunduğu Bulgaristan ve Romanya'da vaka sayıları endişe veriyor - Son Dakika

AB'de en fazla aşı karşıtı vatandaşların bulunduğu Bulgaristan ve Romanya'da vaka sayıları endişe veriyor

19.10.2021 11:55

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında uzun süre düşük vaka ve ölüm sayılarıyla dikkati çeken, son dönemde ise aşılamaya karşı halkın direnç gösterdiği Bulgaristan ve Romanya'da salgın, kontrolden çıkmaya başlamış görünüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında uzun süre düşük vaka ve ölüm sayılarıyla dikkati çeken, son dönemde ise aşılamaya karşı halkın direnç gösterdiği Bulgaristan ve Romanya'da salgın, kontrolden çıkmaya başlamış görünüyor.

Bulgaristan'da Kovid-19 salgını 4. dalgada zirveye doğru tırmanırken günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle önlemler yeniden gözden geçiriliyor.

Bulgaristan Sağlık Bakanı Stoyço Katzarov, "Hastaneye kaldırılan her 7 ağır vakanın biri ölümle sonuçlanıyor. Gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı veya evlere kapanma gibi katı önlemler olmasa da artık belirli sınırlandırmalar getirmek zorundayız." açıklamasını yaptı.

Bulgar nüfusunun sadece yüzde 20'sinin Kovid-19'a karşı aşılı olmasının da salgınla mücadeleyi zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Yeni önlemlerin 20 Ekim'de açıklanacağını duyuran Katzarov, Sağlık Bakanlığı başkanlığındaki Epidemiyoloji Konseyini olağanüstü oturuma çağırdı. Toplantıda bazı iş sektörlerinin çalışma kapasitelerinin sınırlandırılması veya yeşil sertifika kullanımının zorunlu hale getirilmesi gibi önlemlerin görüşüldüğünü aktardı.

Önlemler açıklanmadan önce Kovid-19 salgının en çok etkilediği sektörlerin görüşleri dikkate alınacak.

Bakan Katzarov, "Durum son derece ciddi. Böyle bir ortamda turizm, eğitim sektörü ve tüm toplumun gayret göstermesi şart." diye konuştu.

Hastanelerde yatak kapasitesi tükenmek üzere

Bulgaristan'da salgının 4. dalgasında etkili olan Delta varyantının bulaşma hızını artırdığını vurgulayan sağlık yetkilileri, hastanelerde yatak kapasitelerinin tükenmek üzere olduğunu belirtiyor.

Vaka sayısındaki artış nedeniyle vatandaşların muayene olmak ve ilaç yazdırmak için başvurabilecekleri sağlık merkezlerinin dışında, ülkede 100'ü aşkın ünite açıldı.

Vatandaşların topluca aşı olabilmesi için sağlık merkezlerinin dışında da aşı üniteleri kuruldu. Ancak tüm bu girişimlere rağmen Kovid-19 aşılarına ilgi artırılamadı.

Başkent Sofya'da büyük metro istasyonlarının girişlerinde kurulan aşılama noktalarında da Avrupa Birliği (AB) onaylı tüm aşılar ücretsiz yapılıyor. Öte yandan halkın bu aşılama noktalarına da ilgi göstermediği görülüyor.

Bulgaristan'ın en büyük acil yardım hastanesi Pirogov'un önünde kurulan aşı merkezinde bekleyenlerin sayısı 10'u geçmiyor.

Ölenlerin yüzde 90'ı aşısız

Bulgaristan Sağlık Bakanlığının internet sitesine göre, Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 90'ı aşısız.

Son 24 saatte sadece 6 bin 201 doz aşının vurulduğu ülkede, bu durumdan sosyal medyada aktif aşı karşıtlarının girişimleri ve yetkililerinin yetersiz çalışmaları sorumlu tutuluyor.

Nüfusu 6,9 milyon olan Bulgaristan'da salgının başından bu yana 540 bin 619 vaka görüldü, 22 bin 274 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 bin 979 vaka görülürken 214 kişi öldü. Yetkililer ölenlerin yüzde 94,4'ünün aşılı olmadığını belirtiyor.

Bulgaristan'da çift doz aşılı vatandaşların sayısı, 1 milyon 388 bin 45 olarak açıklandı.

Kampanyanın başından bu yana yaklaşık 7 milyon nüfuslu ülkede sadece 2 milyon 628 bin 498 doz aşı uygulandı.

Romanya'da geçen hafta test yaptıran her 4 kişiden biri pozitif çıktı

Romanya'da Kovid-19 salgınında ortalama günlük vaka sayısı 14 bin kişi civarında seyrederken geçen hafta ülkede test yaptıran her 4 kişiden birinin sonucu pozitif çıktı.

Geçen hafta ülkede 16 bin 743 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, bir hafta boyunca yapılan 427 bin testin 100 bin 620'sinin sonucu pozitif sonuçlandı.

Bükreş hükümeti birçok aşılama kampanyası yürütmesine rağmen Rumen halkı aşı olmaktan çekiniyor.

19 milyon nüfuslu Romanya'da iki doz aşı yaptıran kişi sayısı yalnızca 5 milyon 689 bin oldu.

Romanya'da ayrıca, yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadığından ağır hastalar, askeri uçaklarla komşu ülke Macaristan'a sevk edilmeye başladı.

Dünya Sağlık Örgütü de aşılama hızındaki düşüklük nedeniyle Romanya'da ancak 31 ay sonra nüfusun yüzde 70'nin çift doz aşılanmış olacağına dikkati çekti.

Örgüt, durum değerlendirmesi için bu hafta içinde ülkeye bir heyet gönderecek.

AB'de en fazla aşı karşıtı vatandaşların bulunduğu Bulgaristan ve Romanya'da vaka sayıları endişe veriyor
AB'de en fazla aşı karşıtı vatandaşların bulunduğu Bulgaristan ve Romanya'da vaka sayıları endişe veriyor
AB'de en fazla aşı karşıtı vatandaşların bulunduğu Bulgaristan ve Romanya'da vaka sayıları endişe veriyor
AB'de en fazla aşı karşıtı vatandaşların bulunduğu Bulgaristan ve Romanya'da vaka sayıları endişe veriyor

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Bulgaristan, Romanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'de en fazla aşı karşıtı vatandaşların bulunduğu Bulgaristan ve Romanya'da vaka sayıları endişe veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB'de en fazla aşı karşıtı vatandaşların bulunduğu Bulgaristan ve Romanya'da vaka sayıları endişe veriyor - Son Dakika
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