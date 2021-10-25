AB, İsrail'den 6 Filistinli kuruluşu terör listesine alması hakkında açıklama bekliyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, İsrail'in 6 Filistinli sivil toplum kuruluşunu terör listesine alması hakkında İsrailli makamlarla temas içinde olduklarını ve konuya açıklık getirilmesini beklediklerini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, listeye alınan 6 insan hakları kuruluşundan 2'sinin AB fonlarından yararlandığını söyledi.

Kuruluşlarla ilgili ortaya atılan suçlamaları ciddiyetle soruşturduklarını ifade eden Stano, "Konuya açıklık getirilmesi bakımından İsrail makamlarıyla da temastayız." dedi.

Stano, AB fonlarının İsrail-Filistin meselesinin iki devletli çözümünün ve Filistinlilere desteklerinin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.

İsrail hükümeti 23 Ekim'de, Filistin Halk Kurtuluş Cephesine (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Adalet Bakanlığı; Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketinin Filistin Şubesi'ni illegal ilan etmişti.