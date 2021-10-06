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AB Konseyi Başkanı Michel: "27 üye ülke arasında yeni üye alma kapasitemiz konusunda tartışmalar var" - Son Dakika

AB Konseyi Başkanı Michel: "27 üye ülke arasında yeni üye alma kapasitemiz konusunda tartışmalar var"

06.10.2021 17:00
AB Konseyi Başkanı Michel:

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Dürüst olmak gerekirse 27 üye ülke arasında yeni üye alma kapasitemiz konusunda tartışmalar var." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Dürüst olmak gerekirse 27 üye ülke arasında yeni üye alma kapasitemiz konusunda tartışmalar var." dedi.

Michel, AB dönem başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde Brdo kentinde düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi sonrasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Dürüst olmak gerekirse 27 üye arasında yeni üye alma kapasitemiz konusunda tartışmalar var." diyen Michel ancak dün akşamki gayriresmi yemek ve bugünkü zirve toplantısında AB'nin geleceğiyle ilgili somut önerilerin görüşüldüğüne dikkati çekti.

AB'nin dünyadaki etkisini artırmak konusunda fikir birliği ve istek olduğunu vurgulayan Michel, "'Ya NATO ya Avrupa savunması' diye bir şey yok." diyerek AB'nin özerklik çabasının NATO'ya alternatif olmayacağını yineledi.

Michel, savunmanın yanı sıra Batı Balkanların, AB'nin dijitalleşme, inovasyon ve "yeşil" gündemi için de önemine işaret etti.

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk konusu AB'yi zora sokuyor

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Komisyonun genişleme sürecini geliştirmek için en üstün çabayı göstereceğini vurgulayarak "AB Batı Balkanlar olmadan tamamlanmış değil." dedi.

Von der Leyen, "Ekonomi ve yatırım planı bölge ile ilişkimizin temelini oluşturuyor." ifadesini kullandı ve AB'nin Batı Balkanlar için gelecek 7 yılda 30 milyar avroluk "Ekonomi ve Yatırım Planı"nı kabul ettiğini, bu miktarın 9 milyar avrosunun AB fonundan hibe edilmesinin planlandığını kaydetti.

Geçen haftaki bölge turu kapsamında 6 ülkedeki izlenimlerine göre halkın "sabırsızlık ve kısmen hayal kırıklığı" içinde olduğunu dile getiren von der Leyen, söz konusu ülkelerin önemli reformlar gerçekleştirdiğini ancak adalet, yolsuzlukla ve organize suçlarla mücadele, basın özgürlüğü ve ekonomi alanlarında henüz yeterli mesafe alınmadığını kaydetti.

Von der Leyen, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakerelerin Bulgaristan'ın karşı çıkması nedeniyle tıkanmış olmasının AB'nin bölgedeki manevra gücünü ve duruşunu tehlikeye attığını ancak bu konuda çözüme varılmasıyla ilgili umutlu olduğunu belirtti.

"Tek kalıcı çözüm AB üyeliğidir"

Slovenya Başbakanı Janez Jansa da zirvenin bölgenin AB'ye bakışı açısı yönünden bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek "Bölgeye barış ve istikrarı getirecek tek kalıcı çözüm AB üyeliğidir." dedi.

Batı Balkanlar'ın daha önce AB üyesi olmasını umduklarını belirten Jansa, yaşanan birçok kriz nedeniyle AB'nin genişleme sürecinin uzadığını söyledi.

Jansa, bugün imzalanan bildiriyle bölge ülkelerinin AB gelecekleri için güvence ve cesaret edindiklerini ifade ederek genişleme politikasının bildiriye dahil edilmesinin de önemli bir stratejik adım olduğunu kaydetti.

Bir soru üzerine Slovenya'nın resmi haber ajansı Slovenya Haber Ajansının (STA) 279 gündür hükümetin maddi desteğini almadan çalışmasını değerlendiren Jansa, "Yeni yöneticinin gelmesiyle durumun değişeceğine inanıyorum. Yeni gelecek isim sözleşmeyi imzalamadan hükümet parayı ödeyemez." şeklinde konuştu.

AB Konseyi Başkanı Michel: 27 üye ülke arasında yeni üye alma kapasitemiz konusunda tartışmalar var
AB Konseyi Başkanı Michel: 27 üye ülke arasında yeni üye alma kapasitemiz konusunda tartışmalar var
AB Konseyi Başkanı Michel: 27 üye ülke arasında yeni üye alma kapasitemiz konusunda tartışmalar var
AB Konseyi Başkanı Michel: 27 üye ülke arasında yeni üye alma kapasitemiz konusunda tartışmalar var
AB Konseyi Başkanı Michel: 27 üye ülke arasında yeni üye alma kapasitemiz konusunda tartışmalar var

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Balkanlar, Slovenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Michel: '27 üye ülke arasında yeni üye alma kapasitemiz konusunda tartışmalar var' - Son Dakika


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