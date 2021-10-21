AİÇÜ'de Kızılay Giyim Mağazası Açıldı - Son Dakika

Merkezi yerleşkedeki Öğrenci Yaşam Merkezinde üniversitede öğrenim gören öğrencilerin yararlanması amacıyla hizmete giren 47'nci Kızılay Butik'in açılış törenine AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk KAYA, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Kasım BULAN, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan TAN, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan TATLI ile ilçe şube başkanları, temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. KAYA, öğrencilerin her türlü giyim ihtiyacını ücretsiz karşılayabilmesine imkan sağlayan Türk Kızılayı'na teşekkür ettiğini, bu proje ile öğrencilerin kıyafet ihtiyaçlarını temin etme fırsatı bulurken yardımlaşma, paylaşma, gönüllülük duygusunun da pekişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

1868 yılından beri Türk Kızılayı olarak her zaman vatandaşlara hizmet etmeyi amaç edindiklerini ifade eden Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan TAN, öğrencilerin ülkemizin önde gelen markalarının yaptığı bağışlardan oluşan 3 bin parça giyim eşyasının yer aldığı Kızılay Butik'ten dilediklerini seçip herhangi bir ücret ödemeden alabileceklerini söyledi.