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AKK Başkanı Yılmaz, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı - Son Dakika

AKK Başkanı Yılmaz, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı

12.10.2021 14:56
AKK Başkanı Yılmaz, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, 13 Eylül'de Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılını kutladıklarını anımsatarak, "Ankara'nın başkent oluşu Duatepe'de, Mangal ve Çal dağlarında tescil edilmiş, TBMM'de 13 Ekim 1923'de kabul edilmiştir. TBMM'nin kabulü ile Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikametgahı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Milli Mücadele döneminde üstlendiği misyona dikkati çeken Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin karargahı olarak bu şehri seçtiğini vurguladı.

Gazi Meclis'in Ankara'da kurulduğuna, İstiklal Marşı'nın Taceddin Dergahı'nda yazıldığına ve binlerce seğmenin 27 Aralık'ta Mustafa Kemal Atatürk'ü Dikmen sırtlarında karşıladığına işaret eden Yılmaz, kahramanlık ve özgürlüğün kentin her metrekaresine işlendiğini belirtti.

Ankara'nın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Yılmaz, şehri dünya başkentleri arasında görmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Ankara'nın, Polatlı Gordion'da yapılan arkeolojik kazılar sonucu tarihi milattan önce 3000'e dayanan kadim bir kent olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Ankara, dünya tarihine yön vermiş, Hititler, Galatlar, Frigler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar gibi medeniyetlere değer katmış bir şehirdir. Ankara Kent Konseyi olarak, Ankara'nın tarihi sorumlulukları ile birlikte başkentimizin marka değerini artırmak gibi amacımız var. Ankara, tarihi geçmişi, doğal güzellikleri, en çok da Milli Mücadele yıllarında sahip olduğu hikayesi ile dünya başkentleri arasında yerini almayı hak ediyor."

Adil Kullanım Kotası, Yürütme Kurulu, Kent Konseyi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AKK Başkanı Yılmaz, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı - Son Dakika


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