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Almanya'da yeni Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz olduAlmanya'da bir ilk: Türk kökenli Federal Meclis Başkanvekili - Son Dakika

Almanya'da yeni Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz olduAlmanya'da bir ilk: Türk kökenli Federal Meclis Başkanvekili

26.10.2021 17:42

- Almanya'da yeni Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz oldu Almanya'da bir ilk: Türk kökenli Federal Meclis Başkanvekili Almanya'da ilk oturumunu gerçekleştirmek üzere toplanan 20. Federal Meclis, yeni başkanvekilini belirledi.

- Almanya'da yeni Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz oldu

Almanya'da bir ilk: Türk kökenli Federal Meclis Başkanvekili

BERLİN - Almanya'da ilk oturumunu gerçekleştirmek üzere toplanan 20. Federal Meclis, yeni başkanvekilini belirledi. Buna göre, yeni Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz olurken, Türk kökenli politikacı Özoğuz, Alman meclisinin ilk Türk kökenli Meclis Başkanvekili oldu.

Almanya 20. Federal Meclisi ilk oturumunu gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. 26 Eylül'deki genel seçimlerin ardından ilk oturumunu başkent Berlin'deki Federal Meclis (Bundestag) binasında yapan yeni milletvekilleri, yeni Federal Meclis Başkanı ve Başkanvekili'ni belirledi. İlk kez 736 milletvekili gibi yüksek bir vekil sayısıyla gerçekleştirilen 20. meclis oturumunda, Sosyal Demokrat Parti tarafından Federal Meclis Başkanvekilliğine aday gösterilen Türk kökenli politikacı Aydan Özoğuz seçildi. Bir ilke imza atan 54 yaşındaki Özoğuz, Alman meclisinin ilk Türk kökenli Meclis Başkanvekili oldu. Özoğuz ile birlikte 600 oyla Yvonne Magwas (CDU), 565 oyla Claudia Roth (Yeşiller), 484 oyla Petra Pau (Sol Parti) ve 564 oyla Wolfgang Kubicki olmak üzere toplam 5 Meclis Başkanvekili seçilmiş oldu. AfD adayı Michael Kaufmann ise 118 evet oyu alarak 369 oy çoğunluğuna ulaşamadığı için seçilemedi.

Özoğuz oylama öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SPD fraksiyon yönetim kurulu desteğiyle grup başkanımız Rolf Mützenich'in Meclis Başkanvekili olarak önermesi beni onurlandırdı" demişti.

Başkanlık adaylığında sağcı parti engeline takılmıştı

Daha önce başkanlık için adı geçen ve partisinden yüzde 98.5 destek alan Hamburglu politikacı Aydan Özoğuz, başkanlık adaylığında sağcı partinin engeline takılmıştı. Aydan Özoğuz'un Meclis Başkanı olabileceği konuşulduğu sırada Almanya için Alternatif (AfD) Partisi destekçileri, sosyal medyada Özoğuz'a yönelik bir kampanya başlatmış, "Bizi, silahlı mücadeleye zorluyorlar" ve "Bunu tuvalet temizlikçisi olarak bile çalıştırmam" gibi ifadelerle hakaret etmişlerdi.

Aydan Özoğuz kimdir?

1967 Hamburg doğumlu Aydan Özoğuz, Hamburg Üniversitesi'nde İngilizce, İspanyolca ve İnsan Kaynakları Yönetimi okudu. 2001-2008 yılları arasında Hamburg Eyalet Parlamentosu'nda vekil olan Özoğuz, 2009'da Federal Meclis seçimlerini kazanarak SPD'nin Federal vekili olarak başkent Berlin'e gitti. 2011-2017 yılları arasında SPD Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Özoğuz, 2013-2018 yılları arasında Merkel Hükümeti'nin Uyum, Göç ve Mültecilerden Sorumlu Bakanı olarak görev yaptı. 26 Eylül 2021'de yapılan seçimlerde 4. defa federal vekil seçilen Aydan Özoğuz, seçimlerde 1. parti gelen SPD tarafından Meclis Başkan Vekili olarak önerildi. İlk göçmen kökenli Bakan olan Özoğuz, bu sefer de meclis başkan yardımcılığına seçilerek yeni bir ilke imza atmış oldu.

Almanya'da yeni Federal Meclis Başkanı Bearbel Bas oldu

26 Eylül'deki genel seçimlerin ardından ilk oturumunu başkent Berlin'deki Federal Meclis (Bundestag) binasında yapan yeni milletvekilleri, yeni Federal Meclis Başkanı'nı da belirlemişti. Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Baerbel Bas, oylamaya katılan 736 milletvekilinin 576'sının oyunu alarak 20. yasama döneminin Meclis Başkanı olarak seçilmişti. Böylece 23 yıl sonra ilk kez bir kadın tekrar meclis başkanlığı görevine seçilmiş olurken, Federal Meclis'te daha önce başkanlık görevini yürüten Annemarie Renger ve Rita Süssmuth'tan sonra başkanlık görevini üstlenen 3. kadın da Bas olmuştu.

Almanya'da yeni Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz olduAlmanya'da bir ilk: Türk kökenli Federal Meclis Başkanvekili
Almanya'da yeni Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz olduAlmanya'da bir ilk: Türk kökenli Federal Meclis Başkanvekili
Almanya'da yeni Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz olduAlmanya'da bir ilk: Türk kökenli Federal Meclis Başkanvekili
Almanya'da yeni Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz olduAlmanya'da bir ilk: Türk kökenli Federal Meclis Başkanvekili

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da yeni Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz olduAlmanya'da bir ilk: Türk kökenli Federal Meclis Başkanvekili - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da yeni Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz olduAlmanya'da bir ilk: Türk kökenli Federal Meclis Başkanvekili - Son Dakika
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