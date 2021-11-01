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Amazon Prime Video Türkiye'nin Kasım 2021 takvimi açıklandı - Son Dakika

Amazon Prime Video Türkiye'nin Kasım 2021 takvimi açıklandı

01.11.2021 12:15
Amazon Prime Video Türkiye'nin Kasım 2021 takvimi açıklandı

Amazon Prime Video Türkiye, kasım ayında merakla beklenen Zaman Çarkı'nın (The Wheel of Time) ilk sezonu, dört bölümlük belgesel dizi "Always Jane" ve "Hanna"nın üçüncü sezonunu izleyicilerle buluşturuyor.

Amazon Prime Video Türkiye, kasım ayında merakla beklenen Zaman Çarkı'nın (The Wheel of Time) ilk sezonu, dört bölümlük belgesel dizi "Always Jane" ve "Hanna"nın üçüncü sezonunu izleyicilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime Video, kasım ayında Türkiye'de yayına girecek yeni yapımları açıkladı. Kasım ayında Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler Amazon Originals yapımları arasında Robert Jordan'ın en çok satan romanından uyarlanan Zaman Çarkı (The Wheel of Time), yönetmenliğini Jonathan C. Hyde'nin üstlendiği 4 bölümlük belgesel-dizi "Always Jane" ve sıra dışı bir genç kadının nefes kesen maceralarını anlatan "Hanna"nın üçüncü sezonu yer alıyor.

Prime üyeleri Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişimin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler ile üyelere özel indirimler de dahil birçok ayrıcalığa aylık sadece 7,90 TL'ye sahip olabiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amazon Prime Video Türkiye'nin Kasım 2021 takvimi açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amazon Prime Video Türkiye'nin Kasım 2021 takvimi açıklandı - Son Dakika
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