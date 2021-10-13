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Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor - Son Dakika

Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor

13.10.2021 09:23
Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor

Doğa sporlarında öne çıkan alanlardan biri olan Ballıkayalar Tabiat Parkı, profesyonel ve amatör tırmanıcılarla doğaseverleri buluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile doğal güzelliği korunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, dağcılık, kamp, trekking, kaya tırmanışları ve kanyon sporları için önemli bir bölgede yer alıyor. Büyükşehir'in Türkiye'nin en uzun soluklu kaya tırmanış organizasyonu olan Ballıkayalar Tırmanış Şenliği'nde yerli ve yabancı tırmanıcılar bir araya gelecek. Gebze'ye bağlı Tavşanlı Köyündeki Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı, zengin bir biyo-çeşitliliğe de ev sahipliği yapıyor.

200 MİLYON YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın doğa sporları çalışmalarında öne çıkardığı alanında bulunan Gebze'nin Tavşanlı Köyü yakınlarında bulunan 1603 hektarlık bir alanda yer alan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda eksiklikler de giderildi. Adını, vadi içindeki mağara ve kayalıkları kovan olarak kullanan arıların yaptığı baldan alan Ballıkayalar Parkı, 200 milyon yıllık geçmişe sahip. Vadi, derinliği 80 metreyi bulan, genişliği ise 40 ve 80 metre arasında değişen, yaklaşık 2 kilometre uzunluğa sahip karstik bir yapı özelliği de taşıyor.

CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK

Ballıkayalar Tabiat Parkında macera turizmi ve doğa sporları temasıyla bir turizm destinasyonu projesini hayata geçirildiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Ballıkayalar Tırmanış Şenliği ile kaya tırmanışını profesyonel olarak yapan tırmanıcıları, amatörleri ve doğaseverleri buluşturacağız. Şenliğe tüm sporcular davetlidir" dedi. Doğal Yaşam Alanı projesi ile içerisinde birçok sosyal donatı alanını barındıracak bölgenin doğaseverler için bir cazibe merkezi haline getirilmesi de hedefleniyor.

ULUSLARARASI BİR ETKİNLİK OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları biriminin organize edeceği "Ballıkayalar Tırmanış Şenliği" 15-17 Ekim 2021 tarihlerinde Ballıkayalar Tabiat Parkında gerçekleşecek. Şenlik, uluslararası bir etkinlik olma yolunda. Ballı Kayalar Tırmanış Şenliği; konser, söyleşi, eğlenceli atölyeler ve ödüllü yarışmayı kapsayan bir konsepte kaya tırmanışını profesyonel olarak yapan tırmanıcıları, amatörleri ve doğaseverleri buluşturacak.

PARKUR ORTA DERECE ZORLUĞA SAHİP

Geleneksel hale gelmesi hedeflenen "Ballıkayalar Tırmanış Şenliği" nde Kocaeli'deki tüm dağcılık kulüplerinin yanı sıra ülkemizin farklı illerinden katılım sağlayacak 250 üzerinde sporcu şehrimizde misafir edilecek. Tırmanış için katılım sağlayacak sporcular şenlik süresince Ballı Kayalar Tabiat Parkında kamp kuracak. Bu yıl parkurun orta derece zorluğa sahip olması nedeniyle katılım 16 yaş ve üstüne açık olacak. Ballıkayalar'da yapılacak yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül verilecek. Yarışmalara kayıt olmak için https://www.kocaeli.bel.tr linki kullanılabilir.

DOĞAL GÜZELLİĞİ KORUNAN BALLIKAYALAR

Gebze'ye bağlı Tavşanlı Köyü'ndeki "Tabiat Parkı ve Doğal Sit Alanı" ilan edilen Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile doğal güzelliği korunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın içinde yer aldığı Ballıkayalar Vadisi, 1,5 kilometre uzunluğunda 40-80 metre genişliğindedir. Dağcıların iniş ve tırmanış yaptıkları Ballıkayalar Vadisi, kireç taşlarının erimesi sonucu gelişen jeomorfolojik şekilleri ile karstik boğazdır. Vadi içinde göl, şelaleler ve Ballıkaya Deresi'ne ulaşan travertenler üzerinde seyir terasları bulunmaktadır. Kamping için çadır kurmaya elverişli düzlüklerin bulunduğu kanyonda doğu ve batıdaki sırtlarında yürüyüş alanları bulunmaktadır.

KAYA TIRMANIŞINDA KENDİNİ OKUL

HALİNE GETİRMİŞ İLK VE TEK BÖLGE

Doğal yapısı ile doğa yürüyüşü, kanyon geçişi, kaya tırmanışı ve kamp gibi aktivitelere imkân sağlayan Ballıkayalar Tabiat Parkı, doğa sporcuları ve fotoğrafçıların uğrak noktası. Türkiye'nin ilk kaya tırmanış bahçesi olma özelliğine sahip alanda, farklı zorluk derecelerine sahip 100'den fazla tırmanış rotası bulunuyor. Ballıkayalar, dağcılık ve kaya tırmanışı tarihimiz için kültürel miras özelliği taşıyor. Artık gelenekselleşmiş ve spor tırmanış rotaları ile dağcılık kültürümüzde "Ballı Ekolü" doğmuş, ilk ve tek olmak üzere bir tırmanış bölgesi kendini okul haline getirmiş ve kendi stili ile anılır oldu. Otuz sene içerisinde, dağcılık ve spor tırmanış tarihimizde iz bırakmış olan sporcuların birçoğunun ''Ballı'' ekolünden gelmesi de bölgenin diğer bir önemli özelliği.

Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Türkiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor - Son Dakika


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