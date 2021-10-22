Balyoz davası sanıkları yeniden hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Balyoz Planı davasında hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan tutuklu Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına başlandı. Mahkeme, sanık avukatlarının bozma kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği itiraz yetkisinin kullanılması talepli dilekçenin beklenmesine hükmetti.

Balyoz Planı davasında hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan 28 Şubat davası kapsamında tutuklu Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Çetin Doğan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, sanıklar Emin Küçükkılıç, Erdal Akyazan, İhsan Balabanlı, Mehmet Kaya Varol ve Behzat Balta ile avukatları salonda hazır bulundu.

BASIN MENSUPLARI DURUŞMA SALONUNA ALINMADI

Pandemiyi gerekçe gösteren mahkeme, basın mensuplarını duruşma salonuna almazken, sanıkların yakınları ve ailesi salona alındı. Mahkeme başkanı, Yargıtay'ın bozma ilamının okunmasının ardından sanıkların beyanlarına geçti.

SANIKLAR 'BERAAT KARARINDA DİRENME' TALEP ETTİ

Sanık Çetin Doğan savunmasında, Anayasa Mahkemesi'nin 2014 yılında 'Hak ihlali' kararı verdiğini, 2015 yılında yerel mahkemenin bütün sanıklar hakkında beraat kararı verdiğini hatırlattı. Doğan, söz konusu seminerdeki konuşmalar için, "Adeta cımbızla çekilen bazı bölümler Yargıtay ilamında 'Suç İçin Anlaşma' eylemine kanıt olarak gösterilmiştir. 162 kişinin katıldığı bir seminerde hiçbir kimsenin ruhunun duymayacağı bir darbe planlamasının üstelik kayda alınarak yapıldığını düşünmek izahtan varestedir" dedi. Bunun üzerine söz alan diğer sanıklar da, yerel mahkemenin 2015 yılında verdiği beraat kararında direnmesini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık avukatlarının bozma kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz yoluna başvurduğunu, itirazın sonucunun henüz gelmediğini ve bu durumun davanın esasına etkili olacağına kanaat getirerek itirazın sonuçlanmasının beklenmesini istedi.

İTİRAZ YETKİSİNİN KULLANILMASI TALEPLİ DİLEKÇENİN AKIBETİ SORULACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olumlu veya olumsuz dönüş yapılmadığını belirtti. Dilekçe akıbetinin sorulmasına karar veren mahkeme, celse arasında cevabın gelmesi halinde cevap içeriğine göre iddia makamından bozmaya karşı görüşünün yazılı olarak alınmasına, tarafların da iddia makamının görüşüne dair beyanlarının da alınarak direnme veya bozma yönünde bir karar verilmesine hükmetti. Duruşma, 18 Şubat 2022 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan sanık Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, "Bozma kararı sonrasında bugün Balyoz davasının ilk duruşması İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Müvekkilim Çetin Doğan, 28 Şubat davası kapsamında tutuklu olduğu için SEGBİS ile bağlandı. Metin Yavuz Yalçın da bu süreçte vefat ettiği için o da duruşmaya katılamayanlar arasındaydı. Duruşmada 5 sanık vardı, pandemi nedeniyle basın mensupları duruşmaya alınamadı" dedi.

Yargıtay'ın bozma kararının hukuka aykırı olduğunu ve daha önce yerel mahkeme tarafından verilen beraat kararında direnilmesi gerektiğini ifade ettiklerini belirten avukat Ersöz, "Yargıtay'ın bozma kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 308. Maddesinde düzenlenmiş olan bir itiraz başvurumuz vardı. Yani bu karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da itiraz etmesini istemiştik. Bu konudaki başvurumuz Haziran ayında yapılmıştı, Temmuz ayı başında da mahkeme tarafından dosyanın bir kısmı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Fakat henüz o dosya geri gelmediğinden dolayı duruşma savcısı, bozma konusunda herhangi bir görüş bildiremeyeceğini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eğer bir itiraz gerçekleştirilirse bunun davanın esasına etkisinin olacağını, bu sebepten dolayı da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dosyanın dönmesini beklediğini ifade etti. Mahkeme, duruşma savcısının talebi doğrultusunda, bu konunun esasa etkili olduğunu da göz önünde bulundurarak itiraz başvurusunun dönüşünün beklenmesine karar verdi" diye konuştu.

NE OLMUŞTU

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından yeniden görülen Balyoz Davası'nda yargılanan 237 kişi beraat etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 sanık yönünden verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, karara itiraz etti. Başsavcılık, Çetin Doğan'ın plan seminerinde yaptığı konuşma içeriğinin mahiyeti itibariyle darbe yapmaya yönelik olduğunu belirtti. Diğer 6 sanığın konuşmalarının da içerik itibariyle sanık Doğan'ın konuşmasıyla benzer içerikte olduğunu kaydetti.

Başsavcılığın itirazı üzerine, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021 tarihinde aralarında eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanık hakkındaki beraat kararını bozdu. Dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Yargıtay bozma gerekçesinde, sanıklar Çetin Doğan, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın eylemlerinin, 'teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceğini' vurguladı. Seminer çalışmasındaki konuşma içerikleri, plan seminerinin hukuki dayanağı ile icra şekline ilişkin kurumsal belgeler dikkate alındığında, sanıkların fikir birliği içinde gerçekleşen eylemlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğunu belirtti.

(İHA)