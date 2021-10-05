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Batman Üniversitesi'nde "Kamu ihale mevzuatı eğitimi" verilecek - Son Dakika

Batman Üniversitesi'nde "Kamu ihale mevzuatı eğitimi" verilecek

05.10.2021 15:09
Batman Üniversitesi'nde

Batman Üniversitesi'nde, Kamu İhale Kurumu ile imzalanan iş birliği ve eğitim protokolü kapsamında, "Kamu ihale mevzuatı eğitimi" verilecek.

Batman Üniversitesi'nde, Kamu İhale Kurumu ile imzalanan iş birliği ve eğitim protokolü kapsamında, "Kamu ihale mevzuatı eğitimi" verilecek.

Batman Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen eğitimler için başvurular 13 Ekim'e kadar devam edecek.

21-24 Ekim'de gerçekleştirilecek eğitim online ortamda 4 gün sürecek.

Başvurularda il sınırlaması bulunmayan eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Kamu İhale Kurumu eğitim uzmanları tarafından verilecek eğitim programı için başvurular devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yusuf Sözer, iş birliği protokolünün 26 Ağustos'ta imzalandığını belirtti.

"Bu program çerçevesinde başvuran kursiyerler kamu ihale mevzuatının işleyişi hakkında en yetkin kurumun hocalarından eğitim almış olacaklar. Bu eğitimler yoluyla kamu ihalesi noktasında görev yapan bireylerin ihale sürçlerinde daha başarılı olmaları, süreçleri daha iyi işletmeleri, daha iyi yönetmeleri, takip etmeleri, süreçlerde kamu lehine mal alımları, hizmet alımlarında daha muvaffak olmaları adına bir çaba göstermiş olacağız." ifadelerini kullanan Sözer, online olacak eğitimler için Türkiye'nin dört bir yanından başvuru kabul ettiklerini aktardı.

Sözer, merkez olarak önemli çalışmalar üstlendiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Sürekli eğitim merkezlerimiz ülkemizde toplumun kalkınması için son derece önemli kurumlar. Özellikle bizim yöremizde, Batman gibi genç nüfusun yoğun olduğu bir ilde gençlerimizin işsizliğinin azaltılması hem kişisel gelişimlerinin sağlanması açısından kendilerini desteklemeyi arzuluyoruz. Bu konuda çeşitli kurslar açıyoruz. Şu anda hali hazırda drama yoluyla İngilizce eğitimi kursumuz var. Osmanlıca kursumuz var. Aile danışmanlık hizmeti, bireysel psikolojik hizmetler veriyoruz."

Batman Üniversitesi, Kamu İhale Kurumu, Batman, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Üniversitesi'nde 'Kamu ihale mevzuatı eğitimi' verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman Üniversitesi'nde "Kamu ihale mevzuatı eğitimi" verilecek - Son Dakika
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