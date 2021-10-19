Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Dün vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, gazetecilere, Bayraktar'ın her zaman Türkiye'nin ve milletin iyiliğini isteyen, son derece yardımsever, fevkalade samimi, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olduğunu anlattı.

Kendisi Fazilet Partisi İl Başkanıyken, Bayraktar'ın il müfettişi olduğunu, siyasette de beraber çalıştıklarını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Her zaman bir dostumuz, bir büyüğümüz, bir abimiz, hayatını Türkiye'nin bağımsızlığı mücadelesine vermiş olan birisiydi. Yokluklar içinde, zorluklar içinde 50 bin tane engel çıkarılmış olmasına rağmen Türkiye'nin İHA'larının ve SİHA'larının küresel bir marka olmasını temin etti, öncülük etti, fedakarca çalıştı. Nice tehditler aldı, nice zorluklar içinde mücadele etti, yılmadı. Özdemir ağabey gibi böyle yürekli, cesur, vatansever, korkmadan, yılmadan mücadele eden bir öncü olmasaydı belki bugün Türkiye İHA'larına, SİHA'larına ulaşamayacaktı. Büyük bir iz bıraktı, görevini yaptı ve bu dünyadan göçtü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Türkiye'nin büyük bir değerini kaybettiğini belirterek, "Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başta evlatları Selçuk, Ahmet, Haluk beyler olmak üzere tüm aile efradına, yakınlarına, hepimize, Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum." dedi.

Türkiye için yaptıklarından dolayı Özdemir Bayraktar'a teşekkür eden Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rahmetli Muhsin Başkanın sağlığında kendisiyle konuşma, tanışma fırsatı bulmuştuk. Tabii o zamanlar Türkiye'nin imkanları bu kadar yoktu. Daha doğrusu girişimcilere bu kadar fırsat verilmiyordu, bu kadar desteklenmiyordu da... Bu konuda serzenişleri de olmuştu ama hiçbir zaman mücadelesinden, azminden vazgeçmedi. İnanıyorum ki evlatları, devraldıkları bayrağı daha da ileriye taşıyacaklar. Savunma sanayimiz başta olmak üzere Türk sanayisine büyük katkı sağlayacaklar."