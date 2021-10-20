Benzin döküp karısını yakan kocaya müebbet hapis istemi - Son Dakika

Benzin döküp karısını yakan kocaya müebbet hapis istemi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 7 ay önce eşinin üzerine benzin döküp yakan zanlının müebbet hapsi isteniyor. İkili arasında olay günü yaşanan tartışmada yeni ifadeler ortaya çıkarken, şahsın eşine, "Havada soğuk senin ateşinde biraz ısınayım" dediği iddia edildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaklaşık 7 ay önce kendisini aldattığını iddia ettiği eşini motosikletle Süleymanpaşa ilçesindeki ormanlık alana götüren Ekrem Aydın (29), tartıştığı eşi Ayşe Aydın'ın üzerine benzin dökerek yaktı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan 2 çocuk annesi Ayşe Aydın, üzerindeki alevleri söndürdükten sonra yaklaşık 1 kilometre yürüyerek, çevredeki vatandaşlarca çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Olay yerinden kaçan Ekrem Aydın ise, jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkta ifade veren zanlı, aldatıldığını ileri sürerek, ormanlık alanda çıkan tartışma sonucunda olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Daha sonra Ekrem Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Müebbet hapsi isteniyor

Benzinle yakılan Ayşe Aydın ise, vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşurken, önce Tekirdağ Şehir Hastanesine ardından ise İstanbul'da Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek 6 aylık tedavi sonrasında taburcu edildi. İkili arasında daha önce de yaşanan tartışmalar sonucu şiddet gören Ayşe Aydın'ın şikayetçi olmasıyla Ekrem Aydın'ın 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı da öğrenildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem Aydın hakkında hazırlanan iddianame ile 'Tasarlayarak, canavarca kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Telefon konuşmasını duyunca plan yapmış

Hazırlanan iddianamede yer verilen bilgilere göre, Ayşe Aydın'ın, annesi ile telefon üzerinden görüşürken, eşinden ayrılmaya karar verdiğini söyledi. O sırada telefon konuşmalarını dinleyen Ekrem Aydın ise plan yapmaya başladı. Ekrem Aydın, "Gel karşılıklı anlaşarak boşanalım. Davayla ilgili konuşmamız lazım. Gel birlikte avukata gidip ne yapacağımızı danışalım" diye anlaştığı eşini avukata götürme bahanesiyle bindikleri motosiklet ile yoldan benzin alarak Süleymanpaşa İlçesindeki ağaçlık alana gitti. Ormanlık alana gelen ikili burada tartışmaya başladı. İkili arasında yaşanan tartışmada Ekrem Aydın, "Seni öldürmeye getirdim. Hayatımı kararttın. Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım" diyerek önce darp ederek Ayşe Aydın'ı yanında getirdiği benzin ile yaktı. Ekrem Aydın eşini yaktığı sırada "Hava da soğuk, senin ateşinde biraz ısınayım" dedikten sonra geldiği motosiklet ile oradan uzaklaştı.

İddianamenin kabul edilmesi ile tutuklu bulunan Ekrem Aydın'ın 24 Aralık'ta 3. Ağız ceza mahkemesinde hakim önüne çıkacağı öğrenildi.